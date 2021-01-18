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Удовлетворенность жизнью в России достигла уровня 2013 года

Высокий уровень этого показателя может свидетельствовать о снижении экономической активности людей
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Удовлетворенность жизнью в России достигла уровня 2013 года /Андрей Гордеев / Ведомости

Как ни странно, по итогам 2020 г. доля россиян, довольных своей жизнью, не упала, а выросла, показывает исследование Финансового университета при правительстве РФ (проводятся ежемесячно в городах с населением более 250 000 человек). По результатам социологических замеров доля тех, кто полностью или в основном доволен жизнью, составила в прошлом году 83% от общей численности взрослого населения. Это заметно лучше, чем годом ранее, – в 2019 г. таких было только 77%. Более того, по итогам 2020 г. самочувствие основной массы россиян не уступает показателям последнего докризисного 2013 года.

С гуманитарной точки зрения 2020 год стал полной катастрофой – в большом количестве семей есть умершие от коронавируса. А если говорить об экономике, то наблюдалось существенное сокращение доходов от бизнеса в структуре доходов граждан, особенно пострадали предприятия в сфере обслуживания населения; на биржу труда встали дополнительные 2,5 млн безработных. Все так. Однако для основной массы россиян, напрямую или косвенно зависящих от бюджета, или тех, кто работает в крупных компаниях, не связанных с обслуживанием населения, 2020-й оказался хорошим годом. Реальный рост зарплат и пенсий, затянувшиеся весенние каникулы, дистанционка осенью, как правило с сохранением зарплаты, – все эти приятные и неожиданные бонусы поддержали общественное самочувствие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных