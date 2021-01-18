Удовлетворенность жизнью в России достигла уровня 2013 года

Удовлетворенность жизнью в России достигла уровня 2013 годаВысокий уровень этого показателя может свидетельствовать о снижении экономической активности людей
Как ни странно, по итогам 2020 г. доля россиян, довольных своей жизнью, не упала, а выросла, показывает исследование Финансового университета при правительстве РФ (проводятся ежемесячно в городах с населением более 250 000 человек). По результатам социологических замеров доля тех, кто полностью или в основном доволен жизнью, составила в прошлом году 83% от общей численности взрослого населения. Это заметно лучше, чем годом ранее, – в 2019 г. таких было только 77%. Более того, по итогам 2020 г. самочувствие основной массы россиян не уступает показателям последнего докризисного 2013 года.
С гуманитарной точки зрения 2020 год стал полной катастрофой – в большом количестве семей есть умершие от коронавируса. А если говорить об экономике, то наблюдалось существенное сокращение доходов от бизнеса в структуре доходов граждан, особенно пострадали предприятия в сфере обслуживания населения; на биржу труда встали дополнительные 2,5 млн безработных. Все так. Однако для основной массы россиян, напрямую или косвенно зависящих от бюджета, или тех, кто работает в крупных компаниях, не связанных с обслуживанием населения, 2020-й оказался хорошим годом. Реальный рост зарплат и пенсий, затянувшиеся весенние каникулы, дистанционка осенью, как правило с сохранением зарплаты, – все эти приятные и неожиданные бонусы поддержали общественное самочувствие.