Удовлетворенность жизнью в России достигла уровня 2013 года

Как ни странно, по итогам 2020 г. доля россиян, довольных своей жизнью, не упала, а выросла, показывает исследование Финансового университета при правительстве РФ (проводятся ежемесячно в городах с населением более 250 000 человек). По результатам социологических замеров доля тех, кто полностью или в основном доволен жизнью, составила в прошлом году 83% от общей численности взрослого населения. Это заметно лучше, чем годом ранее, – в 2019 г. таких было только 77%. Более того, по итогам 2020 г. самочувствие основной массы россиян не уступает показателям последнего докризисного 2013 года.