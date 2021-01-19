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Для радикального перехода к цифровому рублю все готово

Этот переход может стать стержнем будущего роста
Андрей Вавилов
Максим Стулов / Ведомости

С начала 2000-х каждый новый кризис принято сравнивать с Великой депрессией 1930-х. Нынешний глобальный локдаун тоже можно сопоставить с той эпохой – но не столько по масштабам безработицы, которая в отличие от периода той депрессии имеет другие причины и, соответственно, проще лечится государственным стимулированием совокупного спроса, сколько по эмоциональному восприятию людей. И тогда, и сейчас люди расстроены, растеряны и не представляют, как все устроится в будущем. Кажется, жизнь уже не будет такой, как прежде, что, впрочем, не значит, что новое будущее не окажется прекрасным.

Масштабные вызовы всегда стимулировали интеллектуальную элиту к предложению новых идей. Одной из них тогда, в 1930-х, стал Чикагский план, разработанный ведущими экономистами, включая Ирвинга Фишера. Его суть состояла в кардинальной перестройке банковской системы с введением 100%-ного резервирования. Фактически речь шла о том, чтобы центральный банк вернул себе полный контроль над денежной массой (и забрал у банков право «создавать деньги из воздуха»), одновременно решив проблемы с госдолгом и риском набегов на банковскую систему. Несмотря на поддержку плана академическим сообществом, он так и не был реализован. Однако в 2012 г. после глобального финансового кризиса к этой идее вернулся МВФ, продемонстрировав, что основные положения Чикагского плана вполне можно использовать в современных условиях. Экономический эффект от этого МВФ оценил в 10% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных