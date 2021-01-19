Для радикального перехода к цифровому рублю все готово

Масштабные вызовы всегда стимулировали интеллектуальную элиту к предложению новых идей. Одной из них тогда, в 1930-х, стал Чикагский план, разработанный ведущими экономистами, включая Ирвинга Фишера. Его суть состояла в кардинальной перестройке банковской системы с введением 100%-ного резервирования. Фактически речь шла о том, чтобы центральный банк вернул себе полный контроль над денежной массой (и забрал у банков право «создавать деньги из воздуха»), одновременно решив проблемы с госдолгом и риском набегов на банковскую систему. Несмотря на поддержку плана академическим сообществом, он так и не был реализован. Однако в 2012 г. после глобального финансового кризиса к этой идее вернулся МВФ, продемонстрировав, что основные положения Чикагского плана вполне можно использовать в современных условиях. Экономический эффект от этого МВФ оценил в 10% ВВП.