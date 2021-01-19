Ставка против количественного смягчения

Кажется, что нижняя граница ставки – это 0%. Но это не так: отрицательные ставки сейчас реальность в странах еврозоны, Японии, Швеции и ряде других государств. Поэтому снижать ставку прекращают не тогда, когда она упирается в ноль, а когда ее дальнейшее снижение приносит больше вреда, чем пользы. Так у нас уже было.