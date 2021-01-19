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Ставка против количественного смягчения

Что мешает ЦБ воспроизвести опыт «русского экономического чуда» 1999–2008 гг.
Сергей Блинов , экономист
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России доказывает, что ставку снижать дальше не может. Ему предлагают вместо снижения ставки использовать «количественное смягчение» – инструмент, ставший уже обычным для мировых центробанков. И тут ЦБ вдруг «меняет показания» и утверждает, что «количественное смягчение» для России не актуально, потому что снижать ставку он все-таки еще может.

Кажется, что нижняя граница ставки – это 0%. Но это не так: отрицательные ставки сейчас реальность в странах еврозоны, Японии, Швеции и ряде других государств. Поэтому снижать ставку прекращают не тогда, когда она упирается в ноль, а когда ее дальнейшее снижение приносит больше вреда, чем пользы. Так у нас уже было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных