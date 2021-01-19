Ставка против количественного смягчения

Ставка против количественного смягченияЧто мешает ЦБ воспроизвести опыт «русского экономического чуда» 1999–2008 гг.
Банк России доказывает, что ставку снижать дальше не может. Ему предлагают вместо снижения ставки использовать «количественное смягчение» – инструмент, ставший уже обычным для мировых центробанков. И тут ЦБ вдруг «меняет показания» и утверждает, что «количественное смягчение» для России не актуально, потому что снижать ставку он все-таки еще может.
Кажется, что нижняя граница ставки – это 0%. Но это не так: отрицательные ставки сейчас реальность в странах еврозоны, Японии, Швеции и ряде других государств. Поэтому снижать ставку прекращают не тогда, когда она упирается в ноль, а когда ее дальнейшее снижение приносит больше вреда, чем пользы. Так у нас уже было.
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