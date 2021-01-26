Как зеленая повестка США отразится на России

Как зеленая повестка США отразится на РоссииВ краткосрочной перспективе она нам выгодна, в долгосрочной – опасна
В последние недели перед инаугурацией нового президента США активно обсуждались последствия политики его администрации для России. Мнения варьировались от «санкций из ада», которые должны показать, кто в мире хозяин, до ожиданий, что realpolitik будет рулить курсом во взаимоотношениях США и России. Пока действия администрации, нацеленные на внутриамериканские экономические проблемы, представляются в краткосрочном плане для нас благоприятными, при том что санкции останутся надолго, но вряд ли обретут масштаб геенны огненной. А вот долгосрочные перспективы при успешной реализации зеленой повестки американского правительства усилят вызовы, стоящие перед Россией.
Новые ограничения Джозефа Байдена для нефтяников и газовиков краткосрочно позитивны для мировых цен на нефть. Одним из дебютных указов президента США было отозвано разрешение на строительство трансамериканского трубопровода Keystone XL. Возврат экологических стандартов эпохи Барака Обамы и их возможное расширение уже в ближайшие недели также ограничивают рост добычи у сланцевиков. Цена на нефть уже находится на достаточно комфортном уровне для российского бюджета – возобновились закупки валюты для ФНБ, а ограничения для американских производителей могут еще подвинуть ее вверх. На рынке газа динамика менее однозначная, но новые нормы регулирования замедлят экспансию американских производителей на рынок сжиженного газа, а также повысят их издержки. Даже не предпринимая никаких действий сверх поддержания реализации соглашения ОПЕК+, можно получать выгоды от промежуточных побед американских борцов за зеленое будущее.