Как зеленая повестка США отразится на России

Новые ограничения Джозефа Байдена для нефтяников и газовиков краткосрочно позитивны для мировых цен на нефть. Одним из дебютных указов президента США было отозвано разрешение на строительство трансамериканского трубопровода Keystone XL. Возврат экологических стандартов эпохи Барака Обамы и их возможное расширение уже в ближайшие недели также ограничивают рост добычи у сланцевиков. Цена на нефть уже находится на достаточно комфортном уровне для российского бюджета – возобновились закупки валюты для ФНБ, а ограничения для американских производителей могут еще подвинуть ее вверх. На рынке газа динамика менее однозначная, но новые нормы регулирования замедлят экспансию американских производителей на рынок сжиженного газа, а также повысят их издержки. Даже не предпринимая никаких действий сверх поддержания реализации соглашения ОПЕК+, можно получать выгоды от промежуточных побед американских борцов за зеленое будущее.