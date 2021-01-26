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Как зеленая повестка США отразится на России

В краткосрочной перспективе она нам выгодна, в долгосрочной – опасна
Антон Табах , управляющий директор по макроэкономическому анализу «Эксперт РА»
Евгений Разумный / Ведомости

В последние недели перед инаугурацией нового президента США активно обсуждались последствия политики его администрации для России. Мнения варьировались от «санкций из ада», которые должны показать, кто в мире хозяин, до ожиданий, что realpolitik будет рулить курсом во взаимоотношениях США и России. Пока действия администрации, нацеленные на внутриамериканские экономические проблемы, представляются в краткосрочном плане для нас благоприятными, при том что санкции останутся надолго, но вряд ли обретут масштаб геенны огненной. А вот долгосрочные перспективы при успешной реализации зеленой повестки американского правительства усилят вызовы, стоящие перед Россией.

Новые ограничения Джозефа Байдена для нефтяников и газовиков краткосрочно позитивны для мировых цен на нефть. Одним из дебютных указов президента США было отозвано разрешение на строительство трансамериканского трубопровода Keystone XL. Возврат экологических стандартов эпохи Барака Обамы и их возможное расширение уже в ближайшие недели также ограничивают рост добычи у сланцевиков. Цена на нефть уже находится на достаточно комфортном уровне для российского бюджета – возобновились закупки валюты для ФНБ, а ограничения для американских производителей могут еще подвинуть ее вверх. На рынке газа динамика менее однозначная, но новые нормы регулирования замедлят экспансию американских производителей на рынок сжиженного газа, а также повысят их издержки. Даже не предпринимая никаких действий сверх поддержания реализации соглашения ОПЕК+, можно получать выгоды от промежуточных побед американских борцов за зеленое будущее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных