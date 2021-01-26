Фонд фондов запустится в середине февраля

Источники «Ведомостей» говорят, что создание этого фонда фактически является результатом реализации так называемого списка Белоусова. Более двух лет назад, 9 августа 2018 г., Белоусов (тогда помощник президента) в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые они получили в результате благоприятных изменений внешней рыночной конъюнктуры. Компании (среди которых есть и те, которые сегодня подписались под инвестициями в Фонд фондов), разумеется, были против. Достичь компромисса и найти по крайней мере приемлемую для них форму изъятия средств, как утверждают источники «Ведомостей», было поручено главе РСПП Александру Шохину. Это потребовало времени – идея Фонда фондов как таковая впервые прозвучала в марте 2020 г. на встрече президента России с инвесторами. И вот наконец этот концепт начинает приобретать более или менее реальные очертания.