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Фонд фондов запустится в середине февраля

Какие проекты он будет финансировать, пока не ясно
Анастасия Львова Тимур Халудоров Иван Чеберко
Фонд фондов – компания недели /Андрей Гордеев / Ведомости

В середине февраля в России ожидается запуск Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, собравший 26 января по этому поводу представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), призвал ускорить завершение формальных процедур и составление списка проектов фонда. Сайт правительства сообщает, что соглашения об участии в нем на данный момент подписали восемь инвесторов: группы компаний AEON, ЕСН, «Интеррос», «Полюс», «Ренова», ТМК с «Синарой», «Уралхим» с «Уралкалием» и «Фосагро». Задача фонда – увеличить объем инвестиций в российские высокотехнологичные проекты.

Источники «Ведомостей» говорят, что создание этого фонда фактически является результатом реализации так называемого списка Белоусова. Более двух лет назад, 9 августа 2018 г., Белоусов (тогда помощник президента) в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые они получили в результате благоприятных изменений внешней рыночной конъюнктуры. Компании (среди которых есть и те, которые сегодня подписались под инвестициями в Фонд фондов), разумеется, были против. Достичь компромисса и найти по крайней мере приемлемую для них форму изъятия средств, как утверждают источники «Ведомостей», было поручено главе РСПП Александру Шохину. Это потребовало времени – идея Фонда фондов как таковая впервые прозвучала в марте 2020 г. на встрече президента России с инвесторами. И вот наконец этот концепт начинает приобретать более или менее реальные очертания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных