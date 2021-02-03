Генералы Мьянмы против Пекина

В июне 2020 г. главком вооруженных сил Мьянмы (до 1989 г. страна называлась Бирма, у местных название непопулярно, но среди иностранцев все еще в ходу) старший генерал Мин Аун Хлайн, приехавший в Москву для участия в Параде Победы, дал интервью российскому телевидению. Обычно сдержанный в словах, он сказал, что действующие в Мьянме террористические группировки опираются на «мощные силы». СМИ тут же сообщили, что старший генерал имел в виду Китай. Представитель вооруженных сил Мьянмы бригадный генерал Зо Мин Тун через некоторое время подтвердил эту догадку на пресс-конференции, указав, что за вооруженными группировками Мьянмы стоит «другая страна», а сами они воюют китайским оружием.