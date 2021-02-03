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Генералы Мьянмы против Пекина

В чем смысл государственного переворота в Мьянме
Петр Козьма , востоковед, автор книги «Наш человек в Мьянме»
AFP

В июне 2020 г. главком вооруженных сил Мьянмы (до 1989 г. страна называлась Бирма, у местных название непопулярно, но среди иностранцев все еще в ходу) старший генерал Мин Аун Хлайн, приехавший в Москву для участия в Параде Победы, дал интервью российскому телевидению. Обычно сдержанный в словах, он сказал, что действующие в Мьянме террористические группировки опираются на «мощные силы». СМИ тут же сообщили, что старший генерал имел в виду Китай. Представитель вооруженных сил Мьянмы бригадный генерал Зо Мин Тун через некоторое время подтвердил эту догадку на пресс-конференции, указав, что за вооруженными группировками Мьянмы стоит «другая страна», а сами они воюют китайским оружием.

В Мьянме неоднократно находили крупные схроны вооружения китайского производства, в том числе ракеты «земля – воздух». Хотя Китай и отрицает поставки оружия группировкам соседней с ним страны, имеющей общую 2000-километровую границу, мьянманский главком специально поднимал этот вопрос в январе 2020 г. на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в Мьянму. Китайский лидер тогда пообещал, что руководство его страны «внимательно изучит» ситуацию и «решит проблему», при этом добавив, что у боевиков много способов приобретения китайского оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных