Генералы Мьянмы против Пекина

Генералы Мьянмы против ПекинаВ чем смысл государственного переворота в Мьянме
В июне 2020 г. главком вооруженных сил Мьянмы (до 1989 г. страна называлась Бирма, у местных название непопулярно, но среди иностранцев все еще в ходу) старший генерал Мин Аун Хлайн, приехавший в Москву для участия в Параде Победы, дал интервью российскому телевидению. Обычно сдержанный в словах, он сказал, что действующие в Мьянме террористические группировки опираются на «мощные силы». СМИ тут же сообщили, что старший генерал имел в виду Китай. Представитель вооруженных сил Мьянмы бригадный генерал Зо Мин Тун через некоторое время подтвердил эту догадку на пресс-конференции, указав, что за вооруженными группировками Мьянмы стоит «другая страна», а сами они воюют китайским оружием.
В Мьянме неоднократно находили крупные схроны вооружения китайского производства, в том числе ракеты «земля – воздух». Хотя Китай и отрицает поставки оружия группировкам соседней с ним страны, имеющей общую 2000-километровую границу, мьянманский главком специально поднимал этот вопрос в январе 2020 г. на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в Мьянму. Китайский лидер тогда пообещал, что руководство его страны «внимательно изучит» ситуацию и «решит проблему», при этом добавив, что у боевиков много способов приобретения китайского оружия.