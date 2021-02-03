Публичная оферта для владельцев денег

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Почему Навальному важен монопольный контроль над протестным движением
Алексей Сахнин
Пресс-служба Мосгорсуда

В несанкционированных акциях, прошедших по всей стране 23 и 31 января, участвовало 100 000–200 000 человек. Немало по российским меркам, однако для решительных перемен совершенно недостаточно. Но вот многочасовые онлайн-трансляции в эти дни смотрело около 20 млн человек. А это уже о чем-то говорит, это невозможно игнорировать.

На улицы вышли совсем не те люди, которые собирались в декабре 2011 г. или марте 2017 г. Либеральная атмосфера и остроумные плакаты уступили место популистской солянке из ненависти к правящей верхушке и требований социальной справедливости. Протест сдвинулся из столицы в глубинку, а его движущей силой является уже не верхушка московского среднего класса, а представители разночинных масс, которые всегда с глубоким недоверием относились к московским либеральным оппозиционерам. Падение доходов, безработица и неравенство превращают их из лоялистов в недовольных, но не делают всех поголовно сторонниками Навального. Получается, как в Белоруссии, где на каждом предприятии было несколько активных оппозиционеров, но большинство выходить на улицы за либеральную оппозицию не хотели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных