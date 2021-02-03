Публичная оферта для владельцев денег

Публичная оферта для владельцев денегПочему Навальному важен монопольный контроль над протестным движением
В несанкционированных акциях, прошедших по всей стране 23 и 31 января, участвовало 100 000–200 000 человек. Немало по российским меркам, однако для решительных перемен совершенно недостаточно. Но вот многочасовые онлайн-трансляции в эти дни смотрело около 20 млн человек. А это уже о чем-то говорит, это невозможно игнорировать.
На улицы вышли совсем не те люди, которые собирались в декабре 2011 г. или марте 2017 г. Либеральная атмосфера и остроумные плакаты уступили место популистской солянке из ненависти к правящей верхушке и требований социальной справедливости. Протест сдвинулся из столицы в глубинку, а его движущей силой является уже не верхушка московского среднего класса, а представители разночинных масс, которые всегда с глубоким недоверием относились к московским либеральным оппозиционерам. Падение доходов, безработица и неравенство превращают их из лоялистов в недовольных, но не делают всех поголовно сторонниками Навального. Получается, как в Белоруссии, где на каждом предприятии было несколько активных оппозиционеров, но большинство выходить на улицы за либеральную оппозицию не хотели.