Публичная оферта для владельцев денег

На улицы вышли совсем не те люди, которые собирались в декабре 2011 г. или марте 2017 г. Либеральная атмосфера и остроумные плакаты уступили место популистской солянке из ненависти к правящей верхушке и требований социальной справедливости. Протест сдвинулся из столицы в глубинку, а его движущей силой является уже не верхушка московского среднего класса, а представители разночинных масс, которые всегда с глубоким недоверием относились к московским либеральным оппозиционерам. Падение доходов, безработица и неравенство превращают их из лоялистов в недовольных, но не делают всех поголовно сторонниками Навального. Получается, как в Белоруссии, где на каждом предприятии было несколько активных оппозиционеров, но большинство выходить на улицы за либеральную оппозицию не хотели.