«Мы делали безумные вещи и превращали их в обыденные»Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon
Богатейший человек планеты, 57-летний американец Джефф Безос объявил 2 февраля о намерении в III квартале 2021 г. покинуть пост генерального директора основанной им 27 лет назад компании Amazon. Безос перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров, а на пост гендиректора заступит исполнительный директор Amazon Web Services, 53-летний Энди Ясси.
Безос считает, что смена должности даст ему возможность сосредоточиться на новых продуктах Amazon и собственных проектах – аэрокосмической компании Blue Origin, благотворительном фонде Day 1 Fund, газете The Washington Post и организации по борьбе с изменениями климата Bezos Earth Fund.
Безос оставляет Amazon на пике. Выручка компании в 2020 г. увеличилась на 38% до $386,1 млрд, прибыль составила $21,3 млрд. В IV квартале 2020 г. компания впервые в своей истории получила доход, превышающий $100 млрд, – $125,5 млрд. Котировки акций Amazon выросли с $1,5 в 1997 г. до $3500 в 2020 г. Рыночная капитализация компании на текущий момент составляет $1,7 трлн.