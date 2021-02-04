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«Мы делали безумные вещи и превращали их в обыденные»

Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon
Илья Виноградов
Джефф Безос — человек недели /SAUL LOEB / AFP

Богатейший человек планеты, 57-летний американец Джефф Безос объявил 2 февраля о намерении в III квартале 2021 г. покинуть пост генерального директора основанной им 27 лет назад компании Amazon. Безос перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров, а на пост гендиректора заступит исполнительный директор Amazon Web Services, 53-летний Энди Ясси.

Безос считает, что смена должности даст ему возможность сосредоточиться на новых продуктах Amazon и собственных проектах – аэрокосмической компании Blue Origin, благотворительном фонде Day 1 Fund, газете The Washington Post и организации по борьбе с изменениями климата Bezos Earth Fund.

Безос оставляет Amazon на пике. Выручка компании в 2020 г. увеличилась на 38% до $386,1 млрд, прибыль составила $21,3 млрд. В IV квартале 2020 г. компания впервые в своей истории получила доход, превышающий $100 млрд, – $125,5 млрд. Котировки акций Amazon выросли с $1,5 в 1997 г. до $3500 в 2020 г. Рыночная капитализация компании на текущий момент составляет $1,7 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных