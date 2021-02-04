«Мы делали безумные вещи и превращали их в обыденные»

Безос оставляет Amazon на пике. Выручка компании в 2020 г. увеличилась на 38% до $386,1 млрд, прибыль составила $21,3 млрд. В IV квартале 2020 г. компания впервые в своей истории получила доход, превышающий $100 млрд, – $125,5 млрд. Котировки акций Amazon выросли с $1,5 в 1997 г. до $3500 в 2020 г. Рыночная капитализация компании на текущий момент составляет $1,7 трлн.