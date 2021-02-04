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Атака частных инвесторов на хедж-фонды может поменять индустрию

Насколько оперативно и как именно ответят регуляторы?
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Еще в ноябре прошлого года один из участников инвестиционного сообщества Wall Street Bets на платформе Reddit обратил внимание на короткие позиции крупных хедж-фондов, открытые против сети магазинов видеоигр GameStop.

Фонды делали ставку на то, что бумаги компании потеряют в стоимости. Как уже писали «Ведомости», Wall Street Bets – а это более 8 млн человек – решили спасти компанию, начав массовую скупку ее бумаг, что привело к взрывному росту их стоимости. Хедж-фонды, среди которых Melvin Capital, Citron Capital, Maplelane Capital и ряд других, попались на том, что на языке инвесторов называется «шорт-сквиз»: им пришлось фиксировать многомиллиардные убытки, выходя из коротких позиций.

Это еще больше разогнало цену акций, ведь специфика «шорта» в том, что для выхода из него необходимо покупать бумаги, чтобы погасить долг. В итоге к концу января акции GameStop подорожали более чем на 2600%, а убытки «шортистов» достигли $6 млрд. Успех этой атаки привел к тому, что частные инвесторы начали играть и против других коротких позиций институциональных инвесторов.

Фондовая индустрия пока предложила самый простой – силовой – ответ на эти действия инвестиционного сообщества, попросту ограничив возможности торговать «атакованными» бумагами. В конце января именно так поступил американский Robinhood, число клиентов которого превышает 13 млн человек, его примеру последовали и некоторые российские компании. Так, сервис «Тинькофф инвестиции» 2 февраля принудительно закрыл ряд открытых «шортов», в «Финаме» предупредили о возможном ограничении клиентов в покупке акций GameStop на заемные средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных