Атака частных инвесторов на хедж-фонды может поменять индустрию

Атака частных инвесторов на хедж-фонды может поменять индустриюНасколько оперативно и как именно ответят регуляторы?
Еще в ноябре прошлого года один из участников инвестиционного сообщества Wall Street Bets на платформе Reddit обратил внимание на короткие позиции крупных хедж-фондов, открытые против сети магазинов видеоигр GameStop.
Фонды делали ставку на то, что бумаги компании потеряют в стоимости. Как уже писали «Ведомости», Wall Street Bets – а это более 8 млн человек – решили спасти компанию, начав массовую скупку ее бумаг, что привело к взрывному росту их стоимости. Хедж-фонды, среди которых Melvin Capital, Citron Capital, Maplelane Capital и ряд других, попались на том, что на языке инвесторов называется «шорт-сквиз»: им пришлось фиксировать многомиллиардные убытки, выходя из коротких позиций.
Это еще больше разогнало цену акций, ведь специфика «шорта» в том, что для выхода из него необходимо покупать бумаги, чтобы погасить долг. В итоге к концу января акции GameStop подорожали более чем на 2600%, а убытки «шортистов» достигли $6 млрд. Успех этой атаки привел к тому, что частные инвесторы начали играть и против других коротких позиций институциональных инвесторов.
Фондовая индустрия пока предложила самый простой – силовой – ответ на эти действия инвестиционного сообщества, попросту ограничив возможности торговать «атакованными» бумагами. В конце января именно так поступил американский Robinhood, число клиентов которого превышает 13 млн человек, его примеру последовали и некоторые российские компании. Так, сервис «Тинькофф инвестиции» 2 февраля принудительно закрыл ряд открытых «шортов», в «Финаме» предупредили о возможном ограничении клиентов в покупке акций GameStop на заемные средства.