Атака частных инвесторов на хедж-фонды может поменять индустрию

Это еще больше разогнало цену акций, ведь специфика «шорта» в том, что для выхода из него необходимо покупать бумаги, чтобы погасить долг. В итоге к концу января акции GameStop подорожали более чем на 2600%, а убытки «шортистов» достигли $6 млрд. Успех этой атаки привел к тому, что частные инвесторы начали играть и против других коротких позиций институциональных инвесторов.