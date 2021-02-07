Для бедных инфляция выше

Согласно опросам ФОМа, оценка ожидаемой в 2021 г. инфляции сейчас составляет 10,5%, что выше официального прогноза почти втрое. А наблюдаемая населением инфляция продолжила расти – до 12,8% в январе (+0,8 п. п. к декабрю). Причем у людей со сбережениями ожидаемая инфляция снижается сильнее, а рост наблюдаемой инфляции выражен слабее, чем у респондентов без сбережений.