Для бедных инфляция выше

Для бедных инфляция вышеМнения относительно роста цен стали более полярными
Инфляция по итогам 2020 г. составила 4,9%. На этот год Банк России прогнозирует 3,5–4%. У населения представления о росте цен существенно отличаются от статистики Росстата и данных регулятора.
Согласно опросам ФОМа, оценка ожидаемой в 2021 г. инфляции сейчас составляет 10,5%, что выше официального прогноза почти втрое. А наблюдаемая населением инфляция продолжила расти – до 12,8% в январе (+0,8 п. п. к декабрю). Причем у людей со сбережениями ожидаемая инфляция снижается сильнее, а рост наблюдаемой инфляции выражен слабее, чем у респондентов без сбережений.
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