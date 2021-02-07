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Для бедных инфляция выше

Мнения относительно роста цен стали более полярными
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Инфляция по итогам 2020 г. составила 4,9%. На этот год Банк России прогнозирует 3,5–4%. У населения представления о росте цен существенно отличаются от статистики Росстата и данных регулятора.

Согласно опросам ФОМа, оценка ожидаемой в 2021 г. инфляции сейчас составляет 10,5%, что выше официального прогноза почти втрое. А наблюдаемая населением инфляция продолжила расти – до 12,8% в январе (+0,8 п. п. к декабрю). Причем у людей со сбережениями ожидаемая инфляция снижается сильнее, а рост наблюдаемой инфляции выражен слабее, чем у респондентов без сбережений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных