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23andMe проведет первичное размещение акций

Пионера ДНК-тестирования оценивают в $3,5 млрд
Екатерина Максимушкина
23andMe — компания недели

23andMe – американская биотехнологическая компания, фактически создавшая рынок коммерческих генетических исследований, – объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже во II квартале 2021 г. Предварительная оценка стоимости 23andMe – около $3,5 млрд.

23andMe (название компании указывает на количество пар хромосом в каждой здоровой ядросодержащей соматической клетке человека) была основана в 2006 г. и стала первой предлагать частным клиентам услуги по определению этнического происхождения на основе ДНК-тестирования образца слюны. Позже ассортимент услуг пополнился, и сейчас клиент компании может получить данные о генетической предрасположенности к ряду заболеваний, а также найти дальних родственников в базе данных 23andMe и даже познакомиться с ними благодаря программе DNA Relatives. По данным компании, эта услуга пользуется особой популярностью у людей, которые были зачаты с участием доноров. Они ищут своих биологических родителей, а также братьев и сестер. Количество участников программы не раскрывается, но известно, что на 2018 г. 23andMe генотипировала более 3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных