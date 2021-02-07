23andMe проведет первичное размещение акций

23andMe (название компании указывает на количество пар хромосом в каждой здоровой ядросодержащей соматической клетке человека) была основана в 2006 г. и стала первой предлагать частным клиентам услуги по определению этнического происхождения на основе ДНК-тестирования образца слюны. Позже ассортимент услуг пополнился, и сейчас клиент компании может получить данные о генетической предрасположенности к ряду заболеваний, а также найти дальних родственников в базе данных 23andMe и даже познакомиться с ними благодаря программе DNA Relatives. По данным компании, эта услуга пользуется особой популярностью у людей, которые были зачаты с участием доноров. Они ищут своих биологических родителей, а также братьев и сестер. Количество участников программы не раскрывается, но известно, что на 2018 г. 23andMe генотипировала более 3 млн человек.