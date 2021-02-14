Как владение акциями меняет взгляды

Сейчас мы видим, как российский фондовый рынок наполняется новой волной «мелких собственников» – розничных инвесторов, которые покупают очень небольшое, часто микроскопическое число акций, пробуют играть на бирже и зарабатывать. Уже сегодня эта социальная группа достигает 10 млн человек, удвоившись за прошедший год. На ее дальнейший рост работает комплекс причин: снижение доходности депозитов, быстрый рост рынка во второй половине 2020 г., создавший иллюзию легких денег, удобные цифровые приложения, да и в целом нарастающая виртуальность мира.