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Как владение акциями меняет взгляды

Капитализация компаний уже не только бизнес-фактор, но и социальный
Алексей Фирсов
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Более века назад Петр Столыпин пробовал создать в России класс аграрных собственников, разрушая сельские общины. В этой логике новая социальная среда должна была играть не только экономическую, но и политическую функцию: стать основой стабильной государственной конструкции и монархического устройства. Завершить эксперимент Столыпину не хватило времени.

Сейчас мы видим, как российский фондовый рынок наполняется новой волной «мелких собственников» – розничных инвесторов, которые покупают очень небольшое, часто микроскопическое число акций, пробуют играть на бирже и зарабатывать. Уже сегодня эта социальная группа достигает 10 млн человек, удвоившись за прошедший год. На ее дальнейший рост работает комплекс причин: снижение доходности депозитов, быстрый рост рынка во второй половине 2020 г., создавший иллюзию легких денег, удобные цифровые приложения, да и в целом нарастающая виртуальность мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных