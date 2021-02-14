Лукашенко далеко не уйдет

Лукашенко далеко не уйдетПротесты и санкции не повлияли на экономическую ситуацию в Белоруссии
Анонсированная белорусской оппозицией массовая акция протеста не состоялась. Ее планировали приурочить к проведению властями VI Всебелорусского народного собрания, но люди на улицы не вышли. Анна Канопацкая, единственная белорусская оппозиционерка, которая пришла на Всебелорусское собрание, с горечью назвала его «слетом победителей». Протесты подавлены, более 120 человек признаны международными организациями политзаключенными. Новых крупных акций в ближайшее время не предвидится. Отчасти, конечно, этому способствует зима, но все же зафиксируем: Лукашенко – по крайней мере временно – победил.
Полгода протестов не очень заметно сказались на белорусской экономике – она упала меньше чем на 1%. На фоне других европейских стран это весьма приличный показатель. Связано это по большей части с тем, что в Белоруссии в отличие от Европы не было коронавирусных локдаунов. Есть даже некоторые успехи. Так, экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 4,3% за 2020 г. Были и другие достижения: запущена атомная электростанция (к началу февраля она выработала 1 млрд кВт ч), введен в строй ряд инфраструктурных объектов (в том числе три станции метро в Минске, еще несколько станций строится). Так что сказать, что минувший год был для Белоруссии провальным, нельзя.