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Лукашенко далеко не уйдет

Протесты и санкции не повлияли на экономическую ситуацию в Белоруссии
Григорий Иоффе , профессор Рэдфордского университета, автор книг «Переоценивая Лукашенко» и «Понять Беларусь»
Sergei SUPINSKY / AFP

Анонсированная белорусской оппозицией массовая акция протеста не состоялась. Ее планировали приурочить к проведению властями VI Всебелорусского народного собрания, но люди на улицы не вышли. Анна Канопацкая, единственная белорусская оппозиционерка, которая пришла на Всебелорусское собрание, с горечью назвала его «слетом победителей». Протесты подавлены, более 120 человек признаны международными организациями политзаключенными. Новых крупных акций в ближайшее время не предвидится. Отчасти, конечно, этому способствует зима, но все же зафиксируем: Лукашенко – по крайней мере временно – победил.

Полгода протестов не очень заметно сказались на белорусской экономике – она упала меньше чем на 1%. На фоне других европейских стран это весьма приличный показатель. Связано это по большей части с тем, что в Белоруссии в отличие от Европы не было коронавирусных локдаунов. Есть даже некоторые успехи. Так, экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 4,3% за 2020 г. Были и другие достижения: запущена атомная электростанция (к началу февраля она выработала 1 млрд кВт ч), введен в строй ряд инфраструктурных объектов (в том числе три станции метро в Минске, еще несколько станций строится). Так что сказать, что минувший год был для Белоруссии провальным, нельзя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных