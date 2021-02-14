Лукашенко далеко не уйдет

Полгода протестов не очень заметно сказались на белорусской экономике – она упала меньше чем на 1%. На фоне других европейских стран это весьма приличный показатель. Связано это по большей части с тем, что в Белоруссии в отличие от Европы не было коронавирусных локдаунов. Есть даже некоторые успехи. Так, экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 4,3% за 2020 г. Были и другие достижения: запущена атомная электростанция (к началу февраля она выработала 1 млрд кВт ч), введен в строй ряд инфраструктурных объектов (в том числе три станции метро в Минске, еще несколько станций строится). Так что сказать, что минувший год был для Белоруссии провальным, нельзя.