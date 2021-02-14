Европейские экономисты просят списать долги государств перед ЕЦБ

Она началась еще осенью 2020 г., когда несколько французских экономистов предложили аннулировать долги европейских государств перед ЕЦБ. Руководство Европейского центробанка в лице его председателя Кристин Лагард заявило, что это «неприемлемо» и что даже разговоры на такую тему вредны. Но инициаторы дискуссии не успокоились и продолжили вербовать сторонников. В итоге в европейских газетах появилось открытое письмо 100 экономистов с призывом списать долги.