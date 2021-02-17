Демократия пошла налево

Социологи отмечают, что в наследство от 20-летнего периода стабильности общество унаследовало глубокую деидеологизацию и деполитизацию общественной жизни. Долгие годы власть и оппозиция смешивали риторику и ценности из любых «идеологических корзин», способствуя нарастанию идеологической эклектики в массовом сознании. В итоге 71% россиян не могут определить свое место в традиционных идеологических координатах. Но наметилась тенденция преодоления этой неопределенности. Всего три года назад идеологически дезориентированных было еще больше – 77%. Спрос на идеологию растет, принуждая людей определяться с выбором. Примечательно, что этот рост происходит преимущественно за счет увеличения количества левых. В 2017–2019 гг. доля сторонников коммунистических и социалистических взглядов выросла с 14 до 18% (это две трети из тех 29% респондентов, у которых есть устойчивая система взглядов).