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Демократия пошла налево

Понятия «справедливость» и «свобода» больше не конкуренты
Алексей Сахнин
Андрей Гордеев / Ведомости

Российское общество политизируется. Но если в новостях доминирует противостояние власти и либеральной оппозиции, то эволюция ценностей и идеологических установок большинства россиян направлена в другую сторону. Это хорошо видно на материалах исследования, проведенного Институтом социологии РАН.

Социологи отмечают, что в наследство от 20-летнего периода стабильности общество унаследовало глубокую деидеологизацию и деполитизацию общественной жизни. Долгие годы власть и оппозиция смешивали риторику и ценности из любых «идеологических корзин», способствуя нарастанию идеологической эклектики в массовом сознании. В итоге 71% россиян не могут определить свое место в традиционных идеологических координатах. Но наметилась тенденция преодоления этой неопределенности. Всего три года назад идеологически дезориентированных было еще больше – 77%. Спрос на идеологию растет, принуждая людей определяться с выбором. Примечательно, что этот рост происходит преимущественно за счет увеличения количества левых. В 2017–2019 гг. доля сторонников коммунистических и социалистических взглядов выросла с 14 до 18% (это две трети из тех 29% респондентов, у которых есть устойчивая система взглядов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных