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Почему в России упал потребительский рынок

В то время как в США и Европе он рекордно рос
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

По мере накопления и публикации итоговых статистических данных за 2020 г. все более явным становятся различия во влиянии пандемии на национальные рынки и на отдельные отрасли. На днях появились данные о розничных продажах в России и США.

Исследовательская компания NielsenIQ опубликовала данные годового отчета розничных продаж в России. Они свидетельствуют о росте товарооборота на 3% в 2020 г. по сравнению с 3,9% годом ранее – т. е. о снижении темпа роста на четверть. При этом рынок непродовольственных товаров показал снижение на 3% (на фоне роста на 2,2% в 2019 г.). Быстрее всего сокращались продажи товаров для ухода за волосами и лицом, а также средств для бритья (-6,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных