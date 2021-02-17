Почему в России упал потребительский рынок

Исследовательская компания NielsenIQ опубликовала данные годового отчета розничных продаж в России. Они свидетельствуют о росте товарооборота на 3% в 2020 г. по сравнению с 3,9% годом ранее – т. е. о снижении темпа роста на четверть. При этом рынок непродовольственных товаров показал снижение на 3% (на фоне роста на 2,2% в 2019 г.). Быстрее всего сокращались продажи товаров для ухода за волосами и лицом, а также средств для бритья (-6,5%).