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Как стоило бы защитить ветерана

Дело о клевете Навального в адрес Артеменко как очередное издевательство над правосудием
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
RT

Многие сейчас с вниманием наблюдают за судебными слушаниями по делу о клевете Алексея Навального в адрес 94-летнего ветерана Игната Артеменко. Мнения по поводу суда разные, но человека, хоть немного разбирающегося в праве, не может не удивлять широко используемая отдельными комментаторами логика и риторика. Дескать, у ветерана внук – мошенник, деда «продает», а сам ездит на кабриолете. Человеку, отягощенному юридическим образованием, хочется в этот момент задать закономерный вопрос: и что, у нас теперь дед отвечает за внука?

Да пусть внук будет хоть вором-рецидивистом, отсидевшим пять сроков, а прокурор в процессе и судья – со всеми тройками в дипломе, это на право деда на юридическую защиту своей репутации абсолютно никак не влияет. Вопрос ведь только один: оклеветали деда или нет. И, не вникая в какие-либо сложные юридические дебри, тест-ответ на него очень простой: хотели бы вы, чтобы кто-нибудь сказал публично подобное о вашем деде, пусть даже он не воевал, а 50 лет на заводе горбатился? Кстати, примерно то же сказано в британском законодательстве о клевете: «выражение, имеющее своей целью снижение мнения об истце в глазах разумных членов общества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных