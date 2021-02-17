Как стоило бы защитить ветерана

Да пусть внук будет хоть вором-рецидивистом, отсидевшим пять сроков, а прокурор в процессе и судья – со всеми тройками в дипломе, это на право деда на юридическую защиту своей репутации абсолютно никак не влияет. Вопрос ведь только один: оклеветали деда или нет. И, не вникая в какие-либо сложные юридические дебри, тест-ответ на него очень простой: хотели бы вы, чтобы кто-нибудь сказал публично подобное о вашем деде, пусть даже он не воевал, а 50 лет на заводе горбатился? Кстати, примерно то же сказано в британском законодательстве о клевете: «выражение, имеющее своей целью снижение мнения об истце в глазах разумных членов общества».