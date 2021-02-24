Мигранты не должны получать меньше средней зарплаты по стране

Однако приток в страну дешевой рабочей силы представляет собой импорт бедности, низких стандартов качества жизни и, главное, низкой производительности труда. Сегодня многие сетуют, что в стране низкий уровень инвестиций, а без них невозможно запустить настоящий экономический рост. Действительно, по итогам 2020 г. инвестиции в основной капитал составили около 15% ВВП, этого совершенно недостаточно – приемлемый экономический рост можно запустить, обеспечив инвестиции не менее чем в 22–25% ВВП. Но как повысить инвестиции бизнеса в повышение производительности труда, если этот рост бизнесу не нужен, – ведь проще использовать дешевую рабочую силу? Грубо говоря, зачем бизнесу вкладываться в экскаватор, если есть дешевая бригада трудолюбивых мигрантов с лопатами?