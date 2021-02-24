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Мигранты не должны получать меньше средней зарплаты по стране

Это приведет к быстрому росту в России производительности труда
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Андрей Гордеев / Ведомости

Бизнес-лоббисты – прежде всего строители, аграрии, коммунальщики, компании из сферы логистики и общепита – подняли вопрос о необходимости срочного введения «упрощенного порядка» для привлечения в Россию трудовых мигрантов. Проблему обсудили даже на уровне Совбеза. Нас пугают: если мигрантов не примем мы, они уедут в Европу или Турцию, и российский бизнес встанет. Интерес бизнеса понять можно. Готовность мигрантов работать за треть от средней российской зарплаты позволяет снизить себестоимость и повысить маржинальность. Период карантинных ограничений уходит – новые проекты на подходе.

Однако приток в страну дешевой рабочей силы представляет собой импорт бедности, низких стандартов качества жизни и, главное, низкой производительности труда. Сегодня многие сетуют, что в стране низкий уровень инвестиций, а без них невозможно запустить настоящий экономический рост. Действительно, по итогам 2020 г. инвестиции в основной капитал составили около 15% ВВП, этого совершенно недостаточно – приемлемый экономический рост можно запустить, обеспечив инвестиции не менее чем в 22–25% ВВП. Но как повысить инвестиции бизнеса в повышение производительности труда, если этот рост бизнесу не нужен, – ведь проще использовать дешевую рабочую силу? Грубо говоря, зачем бизнесу вкладываться в экскаватор, если есть дешевая бригада трудолюбивых мигрантов с лопатами?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных