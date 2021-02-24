Анатолий Чубайс предлагает реформу Налогового кодекса

Идея о том, что нужно уже сейчас попытаться внести изменения в систему оценки стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода, витает в воздухе давно. Но пока она нигде в мире не реализовывалась. Ничего не известно о конкретных планах других газо- и нефтедобывающих стран осуществить такие реформы. Так же как пока не удалось ввести в систему бухгалтерской отчетности показатели парниковой эмиссии от деятельности предприятия. Проекты давно разрабатываются, но на практике никто применить такие новации не решается.