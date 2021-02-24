Анатолий Чубайс предлагает реформу Налогового кодекса

Анатолий Чубайс предлагает реформу Налогового кодексаОднако вопрос, с каких позиций его реформировать, не прояснен
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования. Целью этой реформы должно стать создание системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов в энергетике. Чубайс сравнил такую реформу с «тектонической подвижкой». И это еще мягко сказано. Климатическая повестка распространяется буквально на все сферы нашей деятельности.
Идея о том, что нужно уже сейчас попытаться внести изменения в систему оценки стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода, витает в воздухе давно. Но пока она нигде в мире не реализовывалась. Ничего не известно о конкретных планах других газо- и нефтедобывающих стран осуществить такие реформы. Так же как пока не удалось ввести в систему бухгалтерской отчетности показатели парниковой эмиссии от деятельности предприятия. Проекты давно разрабатываются, но на практике никто применить такие новации не решается.