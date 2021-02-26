США ждет самый быстрый рост за 70 лет

На этой неделе главу ФРС Джерома Пауэлла два дня подряд пытали, и пытали с пристрастием. Демократы и республиканцы обеих палат конгресса США хотели выведать, не приведет ли масштабная долларовая накачка экономики к инфляционному пожару, как это случилось в 70-х гг. прошлого века.