США ждет самый быстрый рост за 70 лет

США ждет самый быстрый рост за 70 летКонгресс зря беспокоится увеличением объема денег в экономике
На этой неделе главу ФРС Джерома Пауэлла два дня подряд пытали, и пытали с пристрастием. Демократы и республиканцы обеих палат конгресса США хотели выведать, не приведет ли масштабная долларовая накачка экономики к инфляционному пожару, как это случилось в 70-х гг. прошлого века.
Текущий уровень инфляции в Америке – 1,4% годовых. ФРС считает его слишком низким, ведь цель – это 2%. Инфляция держится ниже таргета с марта 2020 г. Отчего тогда всполошились сенаторы и конгрессмены?
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