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Еще не война, но повод для войны

Угрозы военного столкновения Израиля и США с Ираном сейчас нет, но оно возможно
Михаил Магид , востоковед
Maya Alleruzzo / AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телерадиокомпании Kan заявил, что к взрыву на израильском корабле в Оманском заливе причастен Иран. Корабль ВМС Израиля был атакован 23 февраля неизвестным беспилотником, открыл ответный огонь, никто из военных не погиб. Чуть раньше вооруженные силы США нанесли ракетные удары по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии. Риторика сторон крайне воинственна. Неужели дело идет к новой войне на Ближнем Востоке – на этот раз Израиля и США против Ирана?

В основе сложной конструкции взаимоотношений в этом треугольнике два параллельных сюжета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных