Еще не война, но повод для войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телерадиокомпании Kan заявил, что к взрыву на израильском корабле в Оманском заливе причастен Иран. Корабль ВМС Израиля был атакован 23 февраля неизвестным беспилотником, открыл ответный огонь, никто из военных не погиб. Чуть раньше вооруженные силы США нанесли ракетные удары по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии. Риторика сторон крайне воинственна. Неужели дело идет к новой войне на Ближнем Востоке – на этот раз Израиля и США против Ирана?