Гастарбайтеры неизбежно будут получать больше

Найти рабочих все сложнее, зарплаты приходится повышать на 15% и более, но даже это не всегда помогает. Зависимость от мигрантов в строительстве, ЖКХ, логистике, торговле и ряде сервисных индустрий сформировалась давно и является, пожалуй, критической. Так, сегодня для нормальной работы московским стройкам не хватает как минимум 20 000 рабочих, заявил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.