Гастарбайтеры неизбежно будут получать больше

Гастарбайтеры неизбежно будут получать большеМигранты не спешат соглашаться на любую работу и предпочитают выбирать
Проблема найма рабочего персонала была острой для российских работодателей и до карантина, но в последние месяцы во многих отраслях она приобрела масштабы настоящей проблемы. По подсчетам Bloomberg, дефицит рабочей силы, прежде всего трудовых мигрантов, может внести серьезные коррективы в планы руководства страны по восстановлению экономики.
Найти рабочих все сложнее, зарплаты приходится повышать на 15% и более, но даже это не всегда помогает. Зависимость от мигрантов в строительстве, ЖКХ, логистике, торговле и ряде сервисных индустрий сформировалась давно и является, пожалуй, критической. Так, сегодня для нормальной работы московским стройкам не хватает как минимум 20 000 рабочих, заявил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Россия – страна с крайне низкой плотностью населения, что на протяжении всей нашей истории создавало трудности в освоении огромных пространств, захваченных когда-то благодаря пассионарности правителей и первопроходцев-авантюристов. Кадровые задачи в России часто решались массовым импортом компетенций – немцы, голландцы, шведы способствовали развитию военной системы, мореплавания, инженерных навыков и знаний. При этом воспроизводство русского и других коренных народов обеспечивало государство солдатами, а экономику – фабричными и сельскохозяйственными рабочими.