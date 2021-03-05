Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Гастарбайтеры неизбежно будут получать больше

Мигранты не спешат соглашаться на любую работу и предпочитают выбирать
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Проблема найма рабочего персонала была острой для российских работодателей и до карантина, но в последние месяцы во многих отраслях она приобрела масштабы настоящей проблемы. По подсчетам Bloomberg, дефицит рабочей силы, прежде всего трудовых мигрантов, может внести серьезные коррективы в планы руководства страны по восстановлению экономики.

Найти рабочих все сложнее, зарплаты приходится повышать на 15% и более, но даже это не всегда помогает. Зависимость от мигрантов в строительстве, ЖКХ, логистике, торговле и ряде сервисных индустрий сформировалась давно и является, пожалуй, критической. Так, сегодня для нормальной работы московским стройкам не хватает как минимум 20 000 рабочих, заявил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Россия – страна с крайне низкой плотностью населения, что на протяжении всей нашей истории создавало трудности в освоении огромных пространств, захваченных когда-то благодаря пассионарности правителей и первопроходцев-авантюристов. Кадровые задачи в России часто решались массовым импортом компетенций – немцы, голландцы, шведы способствовали развитию военной системы, мореплавания, инженерных навыков и знаний. При этом воспроизводство русского и других коренных народов обеспечивало государство солдатами, а экономику – фабричными и сельскохозяйственными рабочими.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных