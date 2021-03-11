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Свободные искусства на рынке труда

Создаст ли инициатива Алексея Кудрина тренд в образовании
Алексей Фирсов
Хотя Кудрин не планирует становиться ректором вуза (при этом он, скорее всего, возглавит попечительский совет), проект хорошо продвигает его собственный общественный имидж /Андрей Гордеев / Ведомости

Алексей Кудрин выступил одним из инициаторов создания нового государственного вуза – Университета свободных искусств и наук, нацелившись представить новую модель образования и для других вузов страны (5 марта «Ведомости» опубликовали интервью с Кудриным на эту тему). В основе подхода – ставка на soft skills, индивидуальные треки обучения, мобильность, критические предпосылки и междисциплинарные взаимодействия. Жесткая основа, которая раньше считалась каркасом образования, меняется на вариативность.

Хотя Кудрин не планирует становиться ректором вуза (при этом он, скорее всего, возглавит попечительский совет), проект хорошо продвигает его собственный общественный имидж: руководство Счетной палатой и курирование гуманитарного вуза, продвигающего liberal arts, формируют чуть ли не античное равновесие достоинств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных