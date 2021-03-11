Свободные искусства на рынке труда

Свободные искусства на рынке трудаСоздаст ли инициатива Алексея Кудрина тренд в образовании
Алексей Кудрин выступил одним из инициаторов создания нового государственного вуза – Университета свободных искусств и наук, нацелившись представить новую модель образования и для других вузов страны (5 марта «Ведомости» опубликовали интервью с Кудриным на эту тему). В основе подхода – ставка на soft skills, индивидуальные треки обучения, мобильность, критические предпосылки и междисциплинарные взаимодействия. Жесткая основа, которая раньше считалась каркасом образования, меняется на вариативность.
Хотя Кудрин не планирует становиться ректором вуза (при этом он, скорее всего, возглавит попечительский совет), проект хорошо продвигает его собственный общественный имидж: руководство Счетной палатой и курирование гуманитарного вуза, продвигающего liberal arts, формируют чуть ли не античное равновесие достоинств.