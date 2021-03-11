Свободные искусства на рынке труда

Алексей Кудрин выступил одним из инициаторов создания нового государственного вуза – Университета свободных искусств и наук, нацелившись представить новую модель образования и для других вузов страны (5 марта «Ведомости» опубликовали интервью с Кудриным на эту тему). В основе подхода – ставка на soft skills, индивидуальные треки обучения, мобильность, критические предпосылки и междисциплинарные взаимодействия. Жесткая основа, которая раньше считалась каркасом образования, меняется на вариативность.