«Яндексу» маленький банк в самый раз

«Яндексу» маленький банк в самый разИнтеграция с крупной финансовой организацией ему не нужна и для него опасна
«Яндекс», судя по всему, купит маленький банк «Акрополь». То, что рано или поздно банк появится в экосистеме компании, было очевидно после несостоявшейся сделки с «Тинькофф банком» и ухода в периметр «Сбера» «Яндекс.Денег». Экосистема без функционального банкинга не сможет предоставить клиентам полный спектр сервисов – платежная и кредитная функции должны быть внутри. Использовать чужие платформы – значит и терять маржу, и проигрывать в глазах клиентов. Другой вопрос – стратегия интеграции и развития, которая выбирается.
У «Яндекса» было, по сути, три варианта. Первый: приобрести (сынтегрировать) большой банк с клиентской базой, узнаваемым брендом, каналами продаж и офисной сеткой. Второй: купить банк с какой-то интересной и, возможно, уникальной технологией или инфраструктурой – своей платежной системой, например. Это может быть небольшая финансовая организация, но не придется тратить ресурсы, главным образом время, на создание с нуля технологической базы. И третий вариант: купить совсем маленький (как говорят на рынке, «свернутый») банк, фактически ради оболочки – лицензии. Это просто допуск на рынок, не более. Именно по такому пути, судя по всему, и идет «Яндекс».