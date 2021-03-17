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«Яндексу» маленький банк в самый раз

Интеграция с крупной финансовой организацией ему не нужна и для него опасна
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс», судя по всему, купит маленький банк «Акрополь». То, что рано или поздно банк появится в экосистеме компании, было очевидно после несостоявшейся сделки с «Тинькофф банком» и ухода в периметр «Сбера» «Яндекс.Денег». Экосистема без функционального банкинга не сможет предоставить клиентам полный спектр сервисов – платежная и кредитная функции должны быть внутри. Использовать чужие платформы – значит и терять маржу, и проигрывать в глазах клиентов. Другой вопрос – стратегия интеграции и развития, которая выбирается.

У «Яндекса» было, по сути, три варианта. Первый: приобрести (сынтегрировать) большой банк с клиентской базой, узнаваемым брендом, каналами продаж и офисной сеткой. Второй: купить банк с какой-то интересной и, возможно, уникальной технологией или инфраструктурой – своей платежной системой, например. Это может быть небольшая финансовая организация, но не придется тратить ресурсы, главным образом время, на создание с нуля технологической базы. И третий вариант: купить совсем маленький (как говорят на рынке, «свернутый») банк, фактически ради оболочки – лицензии. Это просто допуск на рынок, не более. Именно по такому пути, судя по всему, и идет «Яндекс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных