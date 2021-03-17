«Яндексу» маленький банк в самый раз

У «Яндекса» было, по сути, три варианта. Первый: приобрести (сынтегрировать) большой банк с клиентской базой, узнаваемым брендом, каналами продаж и офисной сеткой. Второй: купить банк с какой-то интересной и, возможно, уникальной технологией или инфраструктурой – своей платежной системой, например. Это может быть небольшая финансовая организация, но не придется тратить ресурсы, главным образом время, на создание с нуля технологической базы. И третий вариант: купить совсем маленький (как говорят на рынке, «свернутый») банк, фактически ради оболочки – лицензии. Это просто допуск на рынок, не более. Именно по такому пути, судя по всему, и идет «Яндекс».