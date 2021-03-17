Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Биометрия дает чувство свободы и тотальный контроль

Когда одним взглядом можно расплатиться, взгляда будет достаточно и чтобы блокировать счета
Алексей Фирсов
Пресс-служба Сбербанка

В ритейле появилось очередное цифровое решение – оплата покупок на основе биометрии. На кассах самообслуживания покупатель сможет предъявить не карточку, не смартфон, а только свое лицо. В России программа запускается компанией Х5 Retail Group вместе с Visa и «Сбером», за рубежом внедряется, например, в магазинах Amazon. Не вызывает сомнений, что технология продолжит расширяться – в Москве, например, есть офисы, сотрудникам которых взгляд в камеру заменяет пропуск, а столичные аэропорты планируют вводить биометрическую регистрацию пассажиров.

Все это не просто технологии, это знаки фундаментальных перемен. Культура вещи – документа, пропуска, купюры, карточки, смартфона – в качестве посредника определяла коммуникацию на протяжении тысячелетий. Человек подтверждает свой статус дополнительным атрибутом, эмитированным внешней инстанцией. В его кармане должно быть нечто, без чего существование лишено устойчивости. Такое положение рождало целый пласт фольклора. Каким бы мелким по чину ни был клерк по ту сторону стекла, в акте сверки он утверждал свое минутное превосходство. Власть формы и процедуры пронизывала общество до его базового уровня – скажем, прохода в зал кинотеатра. Но она же открывала гражданину широкое поле для маневра – договориться, решить вопрос на персональном уровне.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных