Биометрия дает чувство свободы и тотальный контроль

Все это не просто технологии, это знаки фундаментальных перемен. Культура вещи – документа, пропуска, купюры, карточки, смартфона – в качестве посредника определяла коммуникацию на протяжении тысячелетий. Человек подтверждает свой статус дополнительным атрибутом, эмитированным внешней инстанцией. В его кармане должно быть нечто, без чего существование лишено устойчивости. Такое положение рождало целый пласт фольклора. Каким бы мелким по чину ни был клерк по ту сторону стекла, в акте сверки он утверждал свое минутное превосходство. Власть формы и процедуры пронизывала общество до его базового уровня – скажем, прохода в зал кинотеатра. Но она же открывала гражданину широкое поле для маневра – договориться, решить вопрос на персональном уровне.