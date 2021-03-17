Герберт Дисс против Илона Маска

«Если Tesla – это Apple в области производства электромобилей, то Volkswagen ручается, что может стать Samsung» – так озаглавил Bloomberg один из своих материалов о Volkswagen. Такие авансы объяснимы. 62-летний Дисс возглавил концерн три года назад (до этого он возглавлял бренд Volkswagen, а с 1996 по 2014 г. работал в BMW). Топ-менеджер, приход которого в Volkswagen совпал с началом скандала «Дизельгейт» (установленное в автомобилях концерна ПО выдавало на тестах заниженные показатели вредных выбросов) и который выступил главным противником знаменитого слогана Das Auto («Это автомобиль») бренда Volkswagen, сегодня считает главными конкурентами концерна не традиционных автопроизводителей вроде Toyota (с которой Volkswagen Group постоянно меняются на позиции мирового лидера по количеству выпущенных машин), а именно Tesla и Apple, а также другие технологические компании, которые выходят на автомобильный рынок.