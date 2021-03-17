Герберт Дисс против Илона Маска

Герберт Дисс против Илона МаскаVolkswagen собирается обогнать Tesla к 2025 году
16 марта генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс представил программу развития группы на ближайшее десятилетие. Крупнейший производитель автомобилей в Европе и второй после японской Toyota в мире, Volkswagen намерен в 2021 г. удвоить поставки электромобилей до 1 млн, а к 2025 г. обогнать американского конкурента Tesla и стать мировым лидером в этом секторе. К 2030 г. доля продаваемых компаниями концерна электромобилей в Европе должна достигнуть 60%. На этих заявлениях акции Volkswagen резко подорожали: рост котировок в течение торговой сессии достигал 34%. Как отмечает Bloomberg, в предыдущий раз такой резкий рост котировок акций компании произошел в 2008 г. на волне спекулятивной скупки. Тогда Volkswagen даже ненадолго стал самой дорогой компанией в мире.
«Если Tesla – это Apple в области производства электромобилей, то Volkswagen ручается, что может стать Samsung» – так озаглавил Bloomberg один из своих материалов о Volkswagen. Такие авансы объяснимы. 62-летний Дисс возглавил концерн три года назад (до этого он возглавлял бренд Volkswagen, а с 1996 по 2014 г. работал в BMW). Топ-менеджер, приход которого в Volkswagen совпал с началом скандала «Дизельгейт» (установленное в автомобилях концерна ПО выдавало на тестах заниженные показатели вредных выбросов) и который выступил главным противником знаменитого слогана Das Auto («Это автомобиль») бренда Volkswagen, сегодня считает главными конкурентами концерна не традиционных автопроизводителей вроде Toyota (с которой Volkswagen Group постоянно меняются на позиции мирового лидера по количеству выпущенных машин), а именно Tesla и Apple, а также другие технологические компании, которые выходят на автомобильный рынок.