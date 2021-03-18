Альфа-банк подогнал рэпера Моргенштерна под свой образ

Долгосрочное будущее любого бизнеса закладывается сегодня, когда формируются паттерны финансового поведения подростков, которые через 15–20 лет станут ключевым потребителем всех видов финансовых услуг. И от того, по какому пути они пойдут, движимые своими симпатиями и предпочтениями, зависит, где окажутся их деньги – в альтернативном финтехе, в независимых криптофинансах или в классической финансовой экосреде. С подобной задачей «выращивания» своего клиента сталкивается сегодня любой бизнес, ведь межпоколенческие сдвиги кажутся весьма жесткими и масштабными. Одновременно у банка остается задача не вызвать негативной реакции у активной клиентской базы, формирующей доход сегодня, и не поставить под вопрос стабильность, которая особенно важна в банковском бизнесе, где любые колебания репутации вызывают повышенную нервозность клиентов.