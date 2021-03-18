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Citigroup прогнозирует исчезновение сигарет в ряде стран к 2050 г.

В России, Китае и Франции курить сигареты не перестанут
Илья Виноградов
Сигарета — вещь недели /Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших мировых финансовых конгломератов – американская Citigroup опубликовала отчет, согласно которому к 2050 г. в ряде стран практически перестанут курить сигареты. Адам Шпильман, глава отдела исследования ценных бумаг производителей товаров первой необходимости лондонского подразделения Citigroup, говорит в сопровождающей отчет записке, что сигареты не будут курить в США, Великобритании, некоторых странах ЕС, Австралии и большинстве стран Латинской Америки. Курильщики либо бросят это вредное занятие, либо переключатся на электронные альтернативные средства потребления никотина.

Citigroup проанализировала тренды, связанные с курением сигарет, за последние несколько десятилетий. Главные наблюдения: продажи сигарет падают линейно уже десятки лет, число курящих несовершеннолетних по всему миру за последние 20 лет сократилось почти на 75%, а в настоящее время впервые зафиксировано снижение количества курящих сигареты мужчин. При сохранении тренда, отмечается в отчете, к 2050 г. курение сигарет останется привычкой жителей таких стран, как Россия, Китай и Франция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных