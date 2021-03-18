Citigroup прогнозирует исчезновение сигарет в ряде стран к 2050 г.В России, Китае и Франции курить сигареты не перестанут
Один из крупнейших мировых финансовых конгломератов – американская Citigroup опубликовала отчет, согласно которому к 2050 г. в ряде стран практически перестанут курить сигареты. Адам Шпильман, глава отдела исследования ценных бумаг производителей товаров первой необходимости лондонского подразделения Citigroup, говорит в сопровождающей отчет записке, что сигареты не будут курить в США, Великобритании, некоторых странах ЕС, Австралии и большинстве стран Латинской Америки. Курильщики либо бросят это вредное занятие, либо переключатся на электронные альтернативные средства потребления никотина.
Citigroup проанализировала тренды, связанные с курением сигарет, за последние несколько десятилетий. Главные наблюдения: продажи сигарет падают линейно уже десятки лет, число курящих несовершеннолетних по всему миру за последние 20 лет сократилось почти на 75%, а в настоящее время впервые зафиксировано снижение количества курящих сигареты мужчин. При сохранении тренда, отмечается в отчете, к 2050 г. курение сигарет останется привычкой жителей таких стран, как Россия, Китай и Франция.