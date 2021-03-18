Citigroup прогнозирует исчезновение сигарет в ряде стран к 2050 г.

Citigroup проанализировала тренды, связанные с курением сигарет, за последние несколько десятилетий. Главные наблюдения: продажи сигарет падают линейно уже десятки лет, число курящих несовершеннолетних по всему миру за последние 20 лет сократилось почти на 75%, а в настоящее время впервые зафиксировано снижение количества курящих сигареты мужчин. При сохранении тренда, отмечается в отчете, к 2050 г. курение сигарет останется привычкой жителей таких стран, как Россия, Китай и Франция.