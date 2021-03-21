Реформе авиастроения не задана цель

Вызывают вопросы и накопленные долги: кто, кому и за что задолжал? Ведь и организации-заемщики, и банки, которым они должны деньги, – все они принадлежат или находятся под контролем государства. Сотрудники предприятий не брали зарплату в долг. Почему же они теперь становятся крайними (часть из них потеряет работу, должности)? И почему разговор идет только о погашении долгов, а не о суммах инвестиций для дальнейшего развития? Впрочем, без четкого определения целей обсуждать это тоже было бы беспредметно. Все это вопросы, на которые пока нет ответов. И хорошо, если они хотя бы ожидаются.