Реформе авиастроения не задана цель

Реформе авиастроения не задана цельБез нее предлагаемые действия выглядят лишь как меры по предотвращению банкротства ОАК
Крупнейшая за последние годы реформа авиастроительной отрасли России, запущенная руководством госкорпорации «Ростех», широко обсуждается как в России, так и за рубежом. В ходе реформы предстоит объединение компаний «Сухой» и МиГ в единый корпоративный центр самолетостроения. «Системные реформы должны усовершенствовать структуру ОАК и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок», – ставит задачи глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В качестве одной из основных составляющих реформы предусматривается создание единого инженерно-конструкторского центра ОАК, который объединит в себе «все КБ».
Вот некоторые цифры, характеризующие наших международных конкурентов и российское авиастроение. В 2019 г. общая выручка от продаж в аэрокосмической отрасли США составила $909 млрд, доходы от экспорта – $148 млрд. Львиная доля доходов получена от продаж продукции гражданского назначения. В ЕС выручка только одной корпорации Airbus составила почти 80 млрд евро. В России результаты, скажем мягко, скромнее. При этом в интервью РБК в августе 2020 г. председатель совета директоров ОАК Анатолий Сердюков сказал, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд руб.
За этими цифрами стоит большое число нерешенных проблем. Это и уровень инвестиций в развитие авиастроительной отрасли, и состояние научно-технической и нормативно-правовой базы, и судьбы миллионов специалистов, прямо и косвенно связанных с развитием этой отрасли, интегрированной в высокой степени во многие другие отрасли экономики России. Необходимость радикальных реформ структуры управления авиастроительной отраслью в России назрела – причем в гораздо большем объеме, чем объявлено сейчас в решении госкорпорации «Ростех».
Программа реформирования должна быть всесторонне подготовлена и рассмотрена на самом высоком уровне управления государством. Необходимо определиться со стратегией и целями развития отрасли. В основу такой программы должно быть положено создание современной нормативно-правовой базы в области сертификации авиационной техники, почти безнадежно устаревшей в России. В ЕС и США нормативно-правовая база авиастроительной отрасли регулярно пересматривается и обновляется на уровнях Европарламента/Еврокомиссии и конгресса соответственно. Энергетическая супердержава Россия может и должна стать вровень с другими супердержавами, но только если уделит должное внимание отрасли на законодательном уровне.
Процесс объединения может привести к ускорению развития конструкторских организаций за счет обмена опытом, технологиями, расширения кадровых и инфраструктурных возможностей. Но в то же время возможно ухудшение показателей объединенной организации в силу психологической несовместимости специалистов и столкновения традиций, накопленных в различных конструкторских школах. Хотя их и обещали сохранить. Объединение требует внимания и деликатности со стороны руководства страны и должно базироваться на формализованных стандартах предприятий, детально описывающих все процессы деятельности организации. Этого сейчас нет.
Для достижения максимального эффекта реформы объединение компаний отрасли не может ограничиваться только переводом в московский единый инженерно-конструкторский центр «всех КБ». Для начала надо вспомнить, что проектированием авиационной техники занимаются не только в Москве, но и, например, в Таганроге (ТАНТК им. Г. М. Бериева), на Урале (Уральский завод гражданской авиации). Организации, создающие беспилотные авиационные системы, разбросаны по всей стране. Единый корпоративный центр самолетостроения должен был бы заниматься методологией – сосредоточиться на ключевых вопросах развития. А разработку следует оставить за конкретными КБ, сохранив и конкуренцию, и традиции. Юридический контур может обсуждаться.
Разумеется, что любые предложения по проведению реформы имеют ценность, если планируемые преобразования, озвученные на совещании в госкорпорации «Ростех», ставят своей конечной целью возвращение России статуса мировой авиационной державы. Пока же, без объявления конкретных целей реформы и стратегии, предлагаемый перечень действий выглядит скорее как набор мер по предотвращению банкротства ОАК (сокращение численности, избавление от офисов) с совершенно неясным будущим. Это хорошая мина при плохой игре.
Вызывают вопросы и накопленные долги: кто, кому и за что задолжал? Ведь и организации-заемщики, и банки, которым они должны деньги, – все они принадлежат или находятся под контролем государства. Сотрудники предприятий не брали зарплату в долг. Почему же они теперь становятся крайними (часть из них потеряет работу, должности)? И почему разговор идет только о погашении долгов, а не о суммах инвестиций для дальнейшего развития? Впрочем, без четкого определения целей обсуждать это тоже было бы беспредметно. Все это вопросы, на которые пока нет ответов. И хорошо, если они хотя бы ожидаются.