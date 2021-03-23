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Президент Турции изгоняет крестоносцев

Что означает выход Анкары из Стамбульской конвенции
Михаил Магид , востоковед
Murad Sezer / Reuters

На днях был опубликован указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана о выходе Турции из Стамбульской конвенции по защите прав женщин (СК). И хотя вице-президент страны Фуат Октай указал, что Анкара продолжит принимать меры по защите женщин, на улицах прошли демонстрации протеста. В них приняли участие представители женских организаций и групп ЛГБТ. Последних в Турции можно отнести к политическим маргиналам, но действия Эрдогана вызвали неодобрение всех ведущих оппозиционных партий.

СК на данный момент подписана более чем 40 государствами, и она рассматривается многими в мире как важный документ, обеспечивающий защиту женщин от дискриминации и домашнего насилия. В Стамбуле конвенция была принята 10 лет назад, в 2011 г., причем Турция стала первой страной, ратифицировавшей ее. Теперь турецкое управление по связям, отвечающее за коммуникации и СМИ, объясняет принятое решение тем, что СК «использовалась группой людей, пытающихся сделать нормой гомосексуализм» и это «несовместимо с семейными ценностями Турции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных