Президент Турции изгоняет крестоносцев

Президент Турции изгоняет крестоносцевЧто означает выход Анкары из Стамбульской конвенции
На днях был опубликован указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана о выходе Турции из Стамбульской конвенции по защите прав женщин (СК). И хотя вице-президент страны Фуат Октай указал, что Анкара продолжит принимать меры по защите женщин, на улицах прошли демонстрации протеста. В них приняли участие представители женских организаций и групп ЛГБТ. Последних в Турции можно отнести к политическим маргиналам, но действия Эрдогана вызвали неодобрение всех ведущих оппозиционных партий.
СК на данный момент подписана более чем 40 государствами, и она рассматривается многими в мире как важный документ, обеспечивающий защиту женщин от дискриминации и домашнего насилия. В Стамбуле конвенция была принята 10 лет назад, в 2011 г., причем Турция стала первой страной, ратифицировавшей ее. Теперь турецкое управление по связям, отвечающее за коммуникации и СМИ, объясняет принятое решение тем, что СК «использовалась группой людей, пытающихся сделать нормой гомосексуализм» и это «несовместимо с семейными ценностями Турции».