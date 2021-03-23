Президент Турции изгоняет крестоносцев

СК на данный момент подписана более чем 40 государствами, и она рассматривается многими в мире как важный документ, обеспечивающий защиту женщин от дискриминации и домашнего насилия. В Стамбуле конвенция была принята 10 лет назад, в 2011 г., причем Турция стала первой страной, ратифицировавшей ее. Теперь турецкое управление по связям, отвечающее за коммуникации и СМИ, объясняет принятое решение тем, что СК «использовалась группой людей, пытающихся сделать нормой гомосексуализм» и это «несовместимо с семейными ценностями Турции».