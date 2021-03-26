Повышение доходов населения приносится в жертву прибыли бизнеса

Взять, к примеру, опубликованный на днях годовой отчет крупнейшего в России девелопера жилой недвижимости – группы ПИК. Общая выручка компании выросла за год на 35,5% до 380,2 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась почти вдвое (на 91,7%) и составила 86,5 млрд руб. (в 2019 г. было 45,1 млрд). При этом фонд заработной платы по группе (без административных и коммерческих расходов) составил 25,7 млрд руб., вместе с социальными выплатами – 31,9 млрд руб. Рост этого показателя составил немногим менее 7 млрд руб., т. е. сильно отстал от роста прибыли.