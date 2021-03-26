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Повышение доходов населения приносится в жертву прибыли бизнеса

Власти ничего не предпринимают для того, чтобы изменить социальный контракт для рядовых граждан
Алексей Сахнин
Многие представители строительной отрасли в ковидный год жаловались на нехватку рабочей силы, которая достигала 40–50% /Евгений Разумный / Ведомости

Строительная отрасль из кризисного 2020 года выходит вполне окрыленной успехами. Программа льготной ипотеки стимулировала рекордные продажи жилья. Так что пандемия коронавируса разве что затормозила развитие отрасли, но никак не остановила его.

Взять, к примеру, опубликованный на днях годовой отчет крупнейшего в России девелопера жилой недвижимости – группы ПИК. Общая выручка компании выросла за год на 35,5% до 380,2 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась почти вдвое (на 91,7%) и составила 86,5 млрд руб. (в 2019 г. было 45,1 млрд). При этом фонд заработной платы по группе (без административных и коммерческих расходов) составил 25,7 млрд руб., вместе с социальными выплатами – 31,9 млрд руб. Рост этого показателя составил немногим менее 7 млрд руб., т. е. сильно отстал от роста прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных