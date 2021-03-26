Повышение доходов населения приносится в жертву прибыли бизнеса

Повышение доходов населения приносится в жертву прибыли бизнесаВласти ничего не предпринимают для того, чтобы изменить социальный контракт для рядовых граждан
Строительная отрасль из кризисного 2020 года выходит вполне окрыленной успехами. Программа льготной ипотеки стимулировала рекордные продажи жилья. Так что пандемия коронавируса разве что затормозила развитие отрасли, но никак не остановила его.
Взять, к примеру, опубликованный на днях годовой отчет крупнейшего в России девелопера жилой недвижимости – группы ПИК. Общая выручка компании выросла за год на 35,5% до 380,2 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась почти вдвое (на 91,7%) и составила 86,5 млрд руб. (в 2019 г. было 45,1 млрд). При этом фонд заработной платы по группе (без административных и коммерческих расходов) составил 25,7 млрд руб., вместе с социальными выплатами – 31,9 млрд руб. Рост этого показателя составил немногим менее 7 млрд руб., т. е. сильно отстал от роста прибыли.