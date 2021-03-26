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Антивирусная операция спецслужб

Тотальная вакцинация не единственный способ борьбы Израиля с COVID-19
Эли Гервиц , Президент адвокатской коллегии «Эли Гервиц» (Израиль)
Reuters

Израиль удерживает первенство среди стран мира по доле вакцинированных граждан в общей численности населения. Впрочем, ничего удивительного: тому, что Израиль лидирует по уровню вакцинации населения, есть две серьезные причины.

Первая – Израиль фактически островное и не очень большое государство. Поэтому совершенно логично, что одна из фармацевтических компаний, в данном случае Pfizer, избрала Израиль в качестве своего «поля». Не хочется, конечно, использовать термин «испытательный полигон», хотя чего уж, отчасти так и есть. Но гораздо приятнее будет назвать Израиль демонстрационным павильоном для доказательства успеха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных