Антивирусная операция спецслужб

Антивирусная операция спецслужбТотальная вакцинация не единственный способ борьбы Израиля с COVID-19
Израиль удерживает первенство среди стран мира по доле вакцинированных граждан в общей численности населения. Впрочем, ничего удивительного: тому, что Израиль лидирует по уровню вакцинации населения, есть две серьезные причины.
Первая – Израиль фактически островное и не очень большое государство. Поэтому совершенно логично, что одна из фармацевтических компаний, в данном случае Pfizer, избрала Израиль в качестве своего «поля». Не хочется, конечно, использовать термин «испытательный полигон», хотя чего уж, отчасти так и есть. Но гораздо приятнее будет назвать Израиль демонстрационным павильоном для доказательства успеха.
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