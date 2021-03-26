Антивирусная операция спецслужб

Первая – Израиль фактически островное и не очень большое государство. Поэтому совершенно логично, что одна из фармацевтических компаний, в данном случае Pfizer, избрала Израиль в качестве своего «поля». Не хочется, конечно, использовать термин «испытательный полигон», хотя чего уж, отчасти так и есть. Но гораздо приятнее будет назвать Израиль демонстрационным павильоном для доказательства успеха.