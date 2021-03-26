Государство скрывает данные по ЕГЭ

Государство скрывает данные по ЕГЭПочему сворачивается информационная открытость в российском образовании
Министр просвещения Сергей Кравцов анонсирует, что его ведомство планирует некий «собственный мониторинг сферы образования». «Регионы смогут увидеть свои сильные и слабые стороны», – сообщил министр. К системе образования действительно много нареканий. В частности, наши сограждане традиционно недовольны ЕГЭ и для такого скепсиса есть основания. В свое время ЕГЭ вводился под флагом «открытости». Сегодня никакой открытости нет и в помине. Вместо нее предлагают непонятные министерские мониторинги.
Надо признать: в России существует много действительно положительных примеров проактивной открытости государства. Например, порталы открытых данных: федеральный, региональные и многие другие. Есть примеры таких проектов, как «Электронный бюджет» Минфина с раскрытием большого объема данных и портал открытых данных Минкультуры. В части государственных финансов у России, в принципе, высокие рейтинги в международном индексе Open Budget Index, и это та область, где, хотя и находится место для критики, уровень открытости высок.