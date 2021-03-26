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Государство скрывает данные по ЕГЭ

Почему сворачивается информационная открытость в российском образовании
Иван Бегтин
Михаил Терещенко / ТАСС

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсирует, что его ведомство планирует некий «собственный мониторинг сферы образования». «Регионы смогут увидеть свои сильные и слабые стороны», – сообщил министр. К системе образования действительно много нареканий. В частности, наши сограждане традиционно недовольны ЕГЭ и для такого скепсиса есть основания. В свое время ЕГЭ вводился под флагом «открытости». Сегодня никакой открытости нет и в помине. Вместо нее предлагают непонятные министерские мониторинги.

Надо признать: в России существует много действительно положительных примеров проактивной открытости государства. Например, порталы открытых данных: федеральный, региональные и многие другие. Есть примеры таких проектов, как «Электронный бюджет» Минфина с раскрытием большого объема данных и портал открытых данных Минкультуры. В части государственных финансов у России, в принципе, высокие рейтинги в международном индексе Open Budget Index, и это та область, где, хотя и находится место для критики, уровень открытости высок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных