Государство скрывает данные по ЕГЭ

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсирует, что его ведомство планирует некий «собственный мониторинг сферы образования». «Регионы смогут увидеть свои сильные и слабые стороны», – сообщил министр. К системе образования действительно много нареканий. В частности, наши сограждане традиционно недовольны ЕГЭ и для такого скепсиса есть основания. В свое время ЕГЭ вводился под флагом «открытости». Сегодня никакой открытости нет и в помине. Вместо нее предлагают непонятные министерские мониторинги.