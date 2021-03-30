Абрамович защитит интересы разом всех российских олигархов

На острие PR и юридических ударов условно консолидированного Запада по целому ряду причин оказался один из известнейших российских бизнесменов – Роман Абрамович. Причем оказался несмотря на свое постоянное воздержание от интервью и участия в любых громких мероприятиях. Тем не менее имя Абрамовича регулярно возникало в связи с возможностью введения санкций против отдельных российских олигархов, которые, по мнению части западных аналитиков, «активно поддерживают Путина» и «хранят его деньги».