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Берни Сандерс повышает ставки

Левое крыло американских демократов требует свою долю в победе
Алексей Сахнин
Stefani Reynolds / CNP / Sipa USA / Reuters

Лидер левого крыла демократической партии США Берни Сандерс опубликовал в The Guardian программную статью, в которой требует от администрации президента Джозефа Байдена усилить социальную составляющую в экономической политике. После того как сенат в январе перешел под контроль демократов, Сандерс возглавил его бюджетный комитет. Это существенно увеличило его аппаратное влияние. И сейчас Сандерс возглавляет борьбу за повышение минимальной зарплаты в США более чем вдвое – до $15 в час. Недавно он представил два проекта повышения налогов: для корпораций – с 21 до 35% и на крупные состояния – с 40 до 65%. Еще несколько подобных инициатив на подходе.

«Демократы все чаще принимают идеи Берни Сандерса по экономической политике», – пишет The Wall Street Journal. Байдену приходится расплачиваться с левым сенатором по политическим долгам. Без поддержки своего главного оппонента по демократическим праймериз шансов на победу у нынешнего главы Белого дома, скорее всего, не было бы. Но эта поддержка сохраняет свое значение, пока американское общество остается расколотым. Сандерс понимает это и поэтому повышает ставки, требуя максимальных социальных уступок. Но он также видит и ограничения, с которыми неизбежно столкнутся его перераспределительные идеи. «Мы движемся к олигархической форме общества», – утверждает он, обещая бороться с самыми влиятельными силами в стране, включая Уолл-стрит, отрасль медицинского страхования, фармацевтические компании, нефтяной сектор и военно-промышленный комплекс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных