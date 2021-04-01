Берни Сандерс повышает ставки

Лидер левого крыла демократической партии США Берни Сандерс опубликовал в The Guardian программную статью, в которой требует от администрации президента Джозефа Байдена усилить социальную составляющую в экономической политике. После того как сенат в январе перешел под контроль демократов, Сандерс возглавил его бюджетный комитет. Это существенно увеличило его аппаратное влияние. И сейчас Сандерс возглавляет борьбу за повышение минимальной зарплаты в США более чем вдвое – до $15 в час. Недавно он представил два проекта повышения налогов: для корпораций – с 21 до 35% и на крупные состояния – с 40 до 65%. Еще несколько подобных инициатив на подходе.