Берни Сандерс повышает ставки

Берни Сандерс повышает ставкиЛевое крыло американских демократов требует свою долю в победе
Лидер левого крыла демократической партии США Берни Сандерс опубликовал в The Guardian программную статью, в которой требует от администрации президента Джозефа Байдена усилить социальную составляющую в экономической политике. После того как сенат в январе перешел под контроль демократов, Сандерс возглавил его бюджетный комитет. Это существенно увеличило его аппаратное влияние. И сейчас Сандерс возглавляет борьбу за повышение минимальной зарплаты в США более чем вдвое – до $15 в час. Недавно он представил два проекта повышения налогов: для корпораций – с 21 до 35% и на крупные состояния – с 40 до 65%. Еще несколько подобных инициатив на подходе.
«Демократы все чаще принимают идеи Берни Сандерса по экономической политике», – пишет The Wall Street Journal. Байдену приходится расплачиваться с левым сенатором по политическим долгам. Без поддержки своего главного оппонента по демократическим праймериз шансов на победу у нынешнего главы Белого дома, скорее всего, не было бы. Но эта поддержка сохраняет свое значение, пока американское общество остается расколотым. Сандерс понимает это и поэтому повышает ставки, требуя максимальных социальных уступок. Но он также видит и ограничения, с которыми неизбежно столкнутся его перераспределительные идеи. «Мы движемся к олигархической форме общества», – утверждает он, обещая бороться с самыми влиятельными силами в стране, включая Уолл-стрит, отрасль медицинского страхования, фармацевтические компании, нефтяной сектор и военно-промышленный комплекс.