Энергетический переход расколол Европу

Энергетический переход расколол ЕвропуАвантюрой зеленая сделка пока не называется, но слово «тупик» уже звучит
Лидеры семи стран Евросоюза – Франции, Польши, Словакии, Чехии, Словении, Венгрии и Румынии – написали письмо в Еврокомиссию с настоятельным требованием внести атомную энергетику в разряд зеленой. Иначе средства, выделяемые по программе финансирования Европейской зеленой сделки, тратить на нее будет нельзя. Все эти страны хотят обеспечить свое экономическое развитие за счет строительства атомных станций. И хотят использовать для своей позиции «беспарниковость» атомной энергетики.
Кажется странным, что беспарниковая атомная энергетика попала в черный список инициаторов энергетического перехода в его брюссельском варианте. Но так и есть. В ЕС действует влиятельное антиатомное лобби. И антиатомная коалиция из нескольких стран тоже существует. Вице-председатель Европейской комиссии по Европейской зеленой сделке Франс Тиммерманс считает недостатками мирного атома не только возможность инцидента на атомной станции и ядерные отходы, но и «дороговизну атомной энергии» и «необходимость долгосрочных вложений в атомные станции». Парниковая атомная энергетика или непарниковая – это, по его мнению, не играет определяющей роли. Главное, что она не является «устойчивой» – не отвечает принципам устойчивого развития. Такая постановка вопроса не удовлетворяет подписантов письма.