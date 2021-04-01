Энергетический переход расколол Европу

Кажется странным, что беспарниковая атомная энергетика попала в черный список инициаторов энергетического перехода в его брюссельском варианте. Но так и есть. В ЕС действует влиятельное антиатомное лобби. И антиатомная коалиция из нескольких стран тоже существует. Вице-председатель Европейской комиссии по Европейской зеленой сделке Франс Тиммерманс считает недостатками мирного атома не только возможность инцидента на атомной станции и ядерные отходы, но и «дороговизну атомной энергии» и «необходимость долгосрочных вложений в атомные станции». Парниковая атомная энергетика или непарниковая – это, по его мнению, не играет определяющей роли. Главное, что она не является «устойчивой» – не отвечает принципам устойчивого развития. Такая постановка вопроса не удовлетворяет подписантов письма.