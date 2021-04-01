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Энергетический переход расколол Европу

Авантюрой зеленая сделка пока не называется, но слово «тупик» уже звучит
Игорь Алабужин , политолог, эксперт по вопросам энергетики
Франции выгоднее потратить деньги на обновление своего атомного потенциала за счет заказов своей атомной отрасли, считает французский верховный комиссар по исполнению плана восстановления экономики /Charles Platiau / Reuters

Лидеры семи стран Евросоюза – Франции, Польши, Словакии, Чехии, Словении, Венгрии и Румынии – написали письмо в Еврокомиссию с настоятельным требованием внести атомную энергетику в разряд зеленой. Иначе средства, выделяемые по программе финансирования Европейской зеленой сделки, тратить на нее будет нельзя. Все эти страны хотят обеспечить свое экономическое развитие за счет строительства атомных станций. И хотят использовать для своей позиции «беспарниковость» атомной энергетики.

Кажется странным, что беспарниковая атомная энергетика попала в черный список инициаторов энергетического перехода в его брюссельском варианте. Но так и есть. В ЕС действует влиятельное антиатомное лобби. И антиатомная коалиция из нескольких стран тоже существует. Вице-председатель Европейской комиссии по Европейской зеленой сделке Франс Тиммерманс считает недостатками мирного атома не только возможность инцидента на атомной станции и ядерные отходы, но и «дороговизну атомной энергии» и «необходимость долгосрочных вложений в атомные станции». Парниковая атомная энергетика или непарниковая – это, по его мнению, не играет определяющей роли. Главное, что она не является «устойчивой» – не отвечает принципам устойчивого развития. Такая постановка вопроса не удовлетворяет подписантов письма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных