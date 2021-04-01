Почему в России не растут единороги

Инновационным стартапам в России не хватает капитала и источников его привлечения, не хватает человеческих ресурсов и интеграции в мировые рынки, и все это осложнено геополитическими противоречиями, инвестиционным климатом и недостаточностью правильного законодательства. Как следствие – появляющиеся перспективные стартапы не вырастают в крупный бизнес, способный на мировую экспансию. И даже начав развитие здесь, они вынуждены перевозить компании в более развитые экономики (США, страны Евросоюза), продавать их или довольствоваться органическим ростом.