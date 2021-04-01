Почему в России не растут единороги

Почему в России не растут единорогиИ что для этого требуется
Российское правительство назначило ВЭБ агентом по управлению институтами развития. Это один из этапов крупнейшей на рынке реформы, которая растянется на весь этот год, причем стратегия развития каждого института согласно плану будет разработана к лету. Пока же по-прежнему остается открытым вопрос: на какую измеримую задачу для экономики страны должны работать институты развития?
Инновационным стартапам в России не хватает капитала и источников его привлечения, не хватает человеческих ресурсов и интеграции в мировые рынки, и все это осложнено геополитическими противоречиями, инвестиционным климатом и недостаточностью правильного законодательства. Как следствие – появляющиеся перспективные стартапы не вырастают в крупный бизнес, способный на мировую экспансию. И даже начав развитие здесь, они вынуждены перевозить компании в более развитые экономики (США, страны Евросоюза), продавать их или довольствоваться органическим ростом.