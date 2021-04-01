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Почему в России не растут единороги

И что для этого требуется
Кирилл Варламов , директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)
Решать задачу по появлению в России мощных глобальных лидеров можно и нужно через директивное – ручное – выращивание цифровых чемпионов /Максим Стулов / Ведомости

Российское правительство назначило ВЭБ агентом по управлению институтами развития. Это один из этапов крупнейшей на рынке реформы, которая растянется на весь этот год, причем стратегия развития каждого института согласно плану будет разработана к лету. Пока же по-прежнему остается открытым вопрос: на какую измеримую задачу для экономики страны должны работать институты развития?

Инновационным стартапам в России не хватает капитала и источников его привлечения, не хватает человеческих ресурсов и интеграции в мировые рынки, и все это осложнено геополитическими противоречиями, инвестиционным климатом и недостаточностью правильного законодательства. Как следствие – появляющиеся перспективные стартапы не вырастают в крупный бизнес, способный на мировую экспансию. И даже начав развитие здесь, они вынуждены перевозить компании в более развитые экономики (США, страны Евросоюза), продавать их или довольствоваться органическим ростом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных