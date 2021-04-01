Микрофинансовые организации резко увеличили займы бизнесу

Микрофинансовые организации резко увеличили займы бизнесуРынок МФО стал почти эталонным
Портфель кредитов и займов малому бизнесу в прошлом году вырос как у банков, так и у микрофинансовых организаций (МФО). Но именно для рынка микрозаймов это стало знаковой тенденцией, поскольку одновременно произошло заметное перераспределение портфелей МФО от физических лиц в пользу малого бизнеса. По предварительным данным Банка России, за 2020 г. доля займов МСП в общем портфеле микрофинансистов увеличилась на 5 п. п. и достигла 24%. Схожие оценки приводит и агентство НРА в очередном рэнкинге МФО: на конец 2020 г. сегмент займов МСП достиг 26% в портфелях компаний – участников исследования.
Фактически произошло то, о чем так долго мечтали финансовые власти, – в мировой практике микрозаймы и появились изначально именно как ответ на запрос микропредприятий, а не населения. За создание этой системы бангладешский экономист и банкир Мухаммад Юнус получил в свое время Нобелевскую премию. Именно такую роль для МФО обсуждали на старте работы рынка и в России. Но взрывной рост показали сначала вовсе не микрокредиты бизнесу, а займы до зарплаты, или PDL (payday loans).