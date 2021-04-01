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Микрофинансовые организации резко увеличили займы бизнесу

Рынок МФО стал почти эталонным
Павел Самиев
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Портфель кредитов и займов малому бизнесу в прошлом году вырос как у банков, так и у микрофинансовых организаций (МФО). Но именно для рынка микрозаймов это стало знаковой тенденцией, поскольку одновременно произошло заметное перераспределение портфелей МФО от физических лиц в пользу малого бизнеса. По предварительным данным Банка России, за 2020 г. доля займов МСП в общем портфеле микрофинансистов увеличилась на 5 п. п. и достигла 24%. Схожие оценки приводит и агентство НРА в очередном рэнкинге МФО: на конец 2020 г. сегмент займов МСП достиг 26% в портфелях компаний – участников исследования.

Фактически произошло то, о чем так долго мечтали финансовые власти, – в мировой практике микрозаймы и появились изначально именно как ответ на запрос микропредприятий, а не населения. За создание этой системы бангладешский экономист и банкир Мухаммад Юнус получил в свое время Нобелевскую премию. Именно такую роль для МФО обсуждали на старте работы рынка и в России. Но взрывной рост показали сначала вовсе не микрокредиты бизнесу, а займы до зарплаты, или PDL (payday loans).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных