Микрофинансовые организации резко увеличили займы бизнесу

Фактически произошло то, о чем так долго мечтали финансовые власти, – в мировой практике микрозаймы и появились изначально именно как ответ на запрос микропредприятий, а не населения. За создание этой системы бангладешский экономист и банкир Мухаммад Юнус получил в свое время Нобелевскую премию. Именно такую роль для МФО обсуждали на старте работы рынка и в России. Но взрывной рост показали сначала вовсе не микрокредиты бизнесу, а займы до зарплаты, или PDL (payday loans).