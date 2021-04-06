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Россия будет жестко принуждать Украину к миру

Решимость Москвы применить силу является главным сдерживающим фактором для Киева
Руслан Пухов , директор Центра анализа стратегий и технологий
Валентин Спринчак / ТАСС

Нынешнее обострение донбасского конфликта носит неслучайный характер – оно вытекает из безвыходной ситуации, сложившейся в регионе с 2014 г

После событий августа 2014 г., когда «северный ветер», как в ДНР и ЛНР называют негласную помощь Москвы, остановил попытку Украины решить вопрос с мятежными республиками военным путем, российское руководство попыталось повторить на Украине политическое решение августа 2008 г. в Грузии. Тогда при посредничестве Европы Тбилиси был навязан умеренный, но устраивающий Москву компромисс с прекращением боевых действий и фактической гарантией независимого статуса для Абхазии и Южной Осетии. Именно по этой модели Москва пыталась строить и минские соглашения. Однако на Украине этот подход не сработал: если Грузия после вмешательства российских войск стояла на грани полного военного поражения, а российские танки были на подступах к Тбилиси, то Украина по итогам августовской 2014 г. «битвы в кукурузе» отделалась лишь локальным «котлом» и сильным испугом. В результате, номинально заявляя о «приверженности» минским соглашениям, Украина тогда фактически возобновила боевые действия. Поражение в районе Дебальцева в начале 2015 г. заставило Киев радикально уменьшить их интенсивность и переподписать минские соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных