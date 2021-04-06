Россия будет жестко принуждать Украину к миру

После событий августа 2014 г., когда «северный ветер», как в ДНР и ЛНР называют негласную помощь Москвы, остановил попытку Украины решить вопрос с мятежными республиками военным путем, российское руководство попыталось повторить на Украине политическое решение августа 2008 г. в Грузии. Тогда при посредничестве Европы Тбилиси был навязан умеренный, но устраивающий Москву компромисс с прекращением боевых действий и фактической гарантией независимого статуса для Абхазии и Южной Осетии. Именно по этой модели Москва пыталась строить и минские соглашения. Однако на Украине этот подход не сработал: если Грузия после вмешательства российских войск стояла на грани полного военного поражения, а российские танки были на подступах к Тбилиси, то Украина по итогам августовской 2014 г. «битвы в кукурузе» отделалась лишь локальным «котлом» и сильным испугом. В результате, номинально заявляя о «приверженности» минским соглашениям, Украина тогда фактически возобновила боевые действия. Поражение в районе Дебальцева в начале 2015 г. заставило Киев радикально уменьшить их интенсивность и переподписать минские соглашения.