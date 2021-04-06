Теневой сектор экономики сократился на четверть

Теневой сектор экономики сократился на четвертьИли просто очень хорошо спрятался от Центробанка
По оценке ЦБ, общие масштабы сомнительных операций в России – обналичивания, нелегального вывода средств, отмывания денег и т. п. – за прошлый год снизились более чем на четверть.
В частности, вывод средств за рубеж по фиктивным контрактам или под сфальсифицированные обязательства сократился на 21%. Конечно, творчество авторов схем не знает границ, и существуют десятки вариантов вывода денег. Однако среди них есть некоторые наиболее популярные, например сделки по международным транспортным перевозкам, рекламным услугам и, конечно же, классика – операции с ценными бумагами. Так вот масштаб именно таких сделок снизился. Упали и объемы вывода средств за границу через механизм многократных переуступок долга.
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