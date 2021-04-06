Теневой сектор экономики сократился на четверть

В частности, вывод средств за рубеж по фиктивным контрактам или под сфальсифицированные обязательства сократился на 21%. Конечно, творчество авторов схем не знает границ, и существуют десятки вариантов вывода денег. Однако среди них есть некоторые наиболее популярные, например сделки по международным транспортным перевозкам, рекламным услугам и, конечно же, классика – операции с ценными бумагами. Так вот масштаб именно таких сделок снизился. Упали и объемы вывода средств за границу через механизм многократных переуступок долга.