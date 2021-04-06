Капитализация рынка криптовалют превысила $2 трлн

Суммарная стоимость всех криптовалют в мире достигла $2 трлн. Такие данные приводят аналитические фирмы CoinGecko и Blockfolio, которые отслеживают рыночную капитализацию более 6600 криптовалют. Таким образом, рынок криптовалют сравнялся по стоимости с самой дорогой компанией мира – Apple, капитализация которой достигла этого уровня в августе прошлого года. Apple, кстати, до сих пор остается единственной корпорацией мира с капитализацией свыше $2 трлн (до нее до такого уровня добиралась только нефтяная компания Saudi Aramco в 2019 г.). Разница между ней и криптовалютами, впрочем, в том, что Apple для удвоения капитализации с $1 трлн до $2 трлн потребовалось два года, а у рынка криптовалют на это ушло всего три месяца: его капитализация превысила $1 трлн в начале января 2021 г.