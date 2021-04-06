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Капитализация рынка криптовалют превысила $2 трлн

Теперь все криптовалюты мира стоят столько же, сколько Apple
Илья Виноградов

Суммарная стоимость всех криптовалют в мире достигла $2 трлн. Такие данные приводят аналитические фирмы CoinGecko и Blockfolio, которые отслеживают рыночную капитализацию более 6600 криптовалют. Таким образом, рынок криптовалют сравнялся по стоимости с самой дорогой компанией мира – Apple, капитализация которой достигла этого уровня в августе прошлого года. Apple, кстати, до сих пор остается единственной корпорацией мира с капитализацией свыше $2 трлн (до нее до такого уровня добиралась только нефтяная компания Saudi Aramco в 2019 г.). Разница между ней и криптовалютами, впрочем, в том, что Apple для удвоения капитализации с $1 трлн до $2 трлн потребовалось два года, а у рынка криптовалют на это ушло всего три месяца: его капитализация превысила $1 трлн в начале января 2021 г.

Основным драйвером стремительного роста выступил, конечно, биткойн. Его стоимость выросла с $32 000 в начале года до $59 000 в настоящее время, в промежутке достигнув максимума на уровне более $61 000. На долю биткойна уже неделю приходится свыше $1 трлн из общего объема рынка криптовалют. Значительный рост цены также продемонстрировала вторая по капитализации криптовалюта – Ethereum: с $775 до $2100. На ее долю приходится $244 млрд из общего объема рынка. Четыре следующие по капитализации криптовалюты – Binance Coin, Polkadot, Tether и Cardano – имеют совокупную капитализацию $178 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных