«Демократическая мафия» США зашла в тупик

Президент США Джо Байден заявил, что его план модернизации американской инфраструктуры стоимостью $2,3 трлн будет соперничать с космической гонкой 1960-х, а по социально-экономическим последствиям сравнится с «новым курсом» Франклина Рузвельта. Инвестиции такого масштаба случаются «раз в поколение», сказал президент. Хотя его амбиции уже подвергаются стремительной девальвации, ведь всего две недели назад The New York Times оценивала план Байдена в $3–4 трлн.