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«Демократическая мафия» США зашла в тупик

План модернизации американской инфраструктуры Джо Байдена буксует
Алексей Сахнин
АР

Президент США Джо Байден заявил, что его план модернизации американской инфраструктуры стоимостью $2,3 трлн будет соперничать с космической гонкой 1960-х, а по социально-экономическим последствиям сравнится с «новым курсом» Франклина Рузвельта. Инвестиции такого масштаба случаются «раз в поколение», сказал президент. Хотя его амбиции уже подвергаются стремительной девальвации, ведь всего две недели назад The New York Times оценивала план Байдена в $3–4 трлн.

Однако даже $2 трлн, прежде чем тратить, нужно откуда-то взять. Два месяца назад Белый дом реализовал пакет помощи населению и экономике, пострадавшим от коронакризиса, на $1,9 трлн. Их просто напечатали – ко всеобщему удовольствию: «легкие» деньги быстро поднимаются снизу вверх, обогащая 1% населения – самых богатых. Но повторять этот приятный опыт рискованно – эксперты предупреждают о перегреве экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных