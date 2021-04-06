«Демократическая мафия» США зашла в тупик

«Демократическая мафия» США зашла в тупикПлан модернизации американской инфраструктуры Джо Байдена буксует
Президент США Джо Байден заявил, что его план модернизации американской инфраструктуры стоимостью $2,3 трлн будет соперничать с космической гонкой 1960-х, а по социально-экономическим последствиям сравнится с «новым курсом» Франклина Рузвельта. Инвестиции такого масштаба случаются «раз в поколение», сказал президент. Хотя его амбиции уже подвергаются стремительной девальвации, ведь всего две недели назад The New York Times оценивала план Байдена в $3–4 трлн.
Однако даже $2 трлн, прежде чем тратить, нужно откуда-то взять. Два месяца назад Белый дом реализовал пакет помощи населению и экономике, пострадавшим от коронакризиса, на $1,9 трлн. Их просто напечатали – ко всеобщему удовольствию: «легкие» деньги быстро поднимаются снизу вверх, обогащая 1% населения – самых богатых. Но повторять этот приятный опыт рискованно – эксперты предупреждают о перегреве экономики.