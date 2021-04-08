Локдаун не стимулировал рождаемость

Обыденное сознание часто защищается тем, что в любом негативном явлении пытается найти позитивные моменты или как минимум объяснить неизбежность события. Пандемия коронавируса создала виток подобной мифологии. Так, возникло предположение, что изолированные локдауном пары обеспечат рост рождаемости: вырастет число половых контактов, часть из которых окажется продуктивными. В основе этой гипотезы лежали стереотипы относительно роста зачатий в период долгих праздников или блэкаутов – романтический миф о продуктивной силе вынужденной близости.