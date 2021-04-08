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Международная дипломатия брендов

Проекту Made in Russia нужен агрессивный международный маркетинг
Андрей Стась
Проекту Made in Russia нужен агрессивный международный маркетинг /Максим Стулов / Ведомости

Экспертный совет по развитию радиоэлектронной промышленности при Госдуме предложил заменить термин «российский производитель» на «российский разработчик», а также ввести законодательные различия для терминов «промышленная продукция российского происхождения» и «промышленная продукция, произведенная на территории РФ». Об этом написали «Ведомости» 5 апреля 2021 г. Это не игра слов, а важные изменения, которые должны облегчить получение предприятиями отрасли господдержки. Инициированные изменения также призваны защитить рынок от потенциально небезопасных иностранных разработок.

Протекционизм в отношении национальных производителей, что бы ни делали ВТО и другие борцы за свободную глобальную торговлю, остается одним из инструментов экономического развития. Причем лидируют в этих вопросах, конечно же, США, Евросоюз и Китай. И России тут абсолютно нечего стесняться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных