Международная дипломатия брендов

Экспертный совет по развитию радиоэлектронной промышленности при Госдуме предложил заменить термин «российский производитель» на «российский разработчик», а также ввести законодательные различия для терминов «промышленная продукция российского происхождения» и «промышленная продукция, произведенная на территории РФ». Об этом написали «Ведомости» 5 апреля 2021 г. Это не игра слов, а важные изменения, которые должны облегчить получение предприятиями отрасли господдержки. Инициированные изменения также призваны защитить рынок от потенциально небезопасных иностранных разработок.