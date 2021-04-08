Plaid вошла в десятку крупнейших финтех-стартапов мира с оценкой $13,4 млрд

Новый раунд стал пятым с момента основания компании в 2012 г. и первым после срыва сделки с Visa, которая в январе 2020 г. предложила приобрести Plaid за $5,3 млрд ($4,9 млрд наличными, а $0,4 млрд – акциями). Однако в ноябре прошлого года минюст США подал против Visa антимонопольный иск, посчитав, что поглощение Plaid американским платежным гигантом будет способствовать монополизации рынка дебетовых онлайн-платежей. В результате в январе 2021 г. сделка развалилась. Впрочем, вероятно, все к лучшему: теперь стартап оценен в $13,4 млрд, т. е. в 2,5 раза больше суммы, предложенной Visa.