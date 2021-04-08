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Plaid вошла в десятку крупнейших финтех-стартапов мира с оценкой $13,4 млрд

В январе у компании сорвалась сделка с Visa, предлагавшей $5,3 млрд
Илья Виноградов
Plaid.сom

Американский финтех-стартап Plaid объявил 7 апреля о привлечении $425 млн в рамках нового раунда финансирования. Среди инвесторов – Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures, Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, Ribbit Capital, Silver Lake, Spark Capital и Thrive Capital.

Новый раунд стал пятым с момента основания компании в 2012 г. и первым после срыва сделки с Visa, которая в январе 2020 г. предложила приобрести Plaid за $5,3 млрд ($4,9 млрд наличными, а $0,4 млрд – акциями). Однако в ноябре прошлого года минюст США подал против Visa антимонопольный иск, посчитав, что поглощение Plaid американским платежным гигантом будет способствовать монополизации рынка дебетовых онлайн-платежей. В результате в январе 2021 г. сделка развалилась. Впрочем, вероятно, все к лучшему: теперь стартап оценен в $13,4 млрд, т. е. в 2,5 раза больше суммы, предложенной Visa.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных