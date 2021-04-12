Владимир Потанин и Олег Дерипаска услышали друг друга

В нем сошлись не просто характеры, а фундаментальные интересы акционеров. Поэтому казалось, что сами по себе эти титаны российского бизнеса договориться не смогут. События, связанные с аварией в Норильске, привели только к эскалации ситуации. Стороны по-разному трактовали центры ответственности, компенсационные механизмы, баланс между инвестициями в дальнейшее развитие и акционерными выплатами с учетом штрафов, наложенных на компанию. На рынке ходили слухи о скрытых PR-кампаниях по дискредитации оппонентов, в риторическую, с явным перехлестом, полемику вступали политики высокого ранга.