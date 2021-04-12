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Владимир Потанин и Олег Дерипаска услышали друг друга

В сознании акционеров «Норникеля» включились продуктивные стоп-механизмы
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

Акционеры «Норникеля» пришли наконец к соглашению по выплате дивидендов. Совет директоров компании принял предложение менеджмента добавить к уже выплаченным промежуточным дивидендам только $2,1 млрд вместо $3,5 млрд, которые предполагались по акционерному соглашению, одновременно достигнута предварительная договоренность об обратном выкупе акций «Норникеля» на $2 млрд для поддержания их котировок и запуска программы стимулирования персонала. Владимир Потанин назвал соглашение «серьезным шагом к новой дивидендной политике», а представитель UC Rusal – «единственно возможным решением». Не исключено, что оно действительно приведет к снижению напряжения между владельцами компании, конфликт которых выглядит затянувшимся, изнурительным и тупиковым.

В нем сошлись не просто характеры, а фундаментальные интересы акционеров. Поэтому казалось, что сами по себе эти титаны российского бизнеса договориться не смогут. События, связанные с аварией в Норильске, привели только к эскалации ситуации. Стороны по-разному трактовали центры ответственности, компенсационные механизмы, баланс между инвестициями в дальнейшее развитие и акционерными выплатами с учетом штрафов, наложенных на компанию. На рынке ходили слухи о скрытых PR-кампаниях по дискредитации оппонентов, в риторическую, с явным перехлестом, полемику вступали политики высокого ранга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных