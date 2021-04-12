Владимир Потанин и Олег Дерипаска услышали друг друга

Владимир Потанин и Олег Дерипаска услышали друг другаВ сознании акционеров «Норникеля» включились продуктивные стоп-механизмы
Акционеры «Норникеля» пришли наконец к соглашению по выплате дивидендов. Совет директоров компании принял предложение менеджмента добавить к уже выплаченным промежуточным дивидендам только $2,1 млрд вместо $3,5 млрд, которые предполагались по акционерному соглашению, одновременно достигнута предварительная договоренность об обратном выкупе акций «Норникеля» на $2 млрд для поддержания их котировок и запуска программы стимулирования персонала. Владимир Потанин назвал соглашение «серьезным шагом к новой дивидендной политике», а представитель UC Rusal – «единственно возможным решением». Не исключено, что оно действительно приведет к снижению напряжения между владельцами компании, конфликт которых выглядит затянувшимся, изнурительным и тупиковым.
В нем сошлись не просто характеры, а фундаментальные интересы акционеров. Поэтому казалось, что сами по себе эти титаны российского бизнеса договориться не смогут. События, связанные с аварией в Норильске, привели только к эскалации ситуации. Стороны по-разному трактовали центры ответственности, компенсационные механизмы, баланс между инвестициями в дальнейшее развитие и акционерными выплатами с учетом штрафов, наложенных на компанию. На рынке ходили слухи о скрытых PR-кампаниях по дискредитации оппонентов, в риторическую, с явным перехлестом, полемику вступали политики высокого ранга.