Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

На Alibaba наложен рекордный для Китая штраф

Маркетплейс оштрафован на $2,8 млрд за монополизм
Илья Виноградов

Компания Alibaba серьезно наказана, да еще и на родном для себя рынке. 10 апреля Государственное управление рыночного регулирования Китая после антимонопольного расследования, которое продолжалось почти четыре месяца, оштрафовало Alibaba Group Holding Limited за нарушение антимонопольного законодательства на 18,2 млрд юаней ($2,8 млрд) – это рекордный для Китая корпоративный штраф. Сумма штрафа составляет 4% от выручки Alibaba в 2019 г. (или 12% от чистой прибыли в 2020 г.), и компании, можно сказать, еще повезло: по закону власти имели право наложить штраф до 10% от объема годовой выручки.

Проблемы у Alibaba начались после того, как в октябре 2020 г. ее основатель Джек Ма позволил себе покритиковать китайские власти: он публично заявил, что финансовые регуляторы душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост. Не прошло и месяца, как эти самые регуляторы приостановили готовившееся IPO финтех-«дочки» Alibaba Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире (компания рассчитывала привлечь до $37 млрд на биржах Гонконга и Шанхая). А еще через месяц было начато расследование в отношении самой Alibaba. Акции компании на Гонконгской бирже упали с ноябрьского пика на 27% до 218 гонконгских долларов. Ма с октября практически не появляется на публике.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных