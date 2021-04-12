На Alibaba наложен рекордный для Китая штраф

Проблемы у Alibaba начались после того, как в октябре 2020 г. ее основатель Джек Ма позволил себе покритиковать китайские власти: он публично заявил, что финансовые регуляторы душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост. Не прошло и месяца, как эти самые регуляторы приостановили готовившееся IPO финтех-«дочки» Alibaba Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире (компания рассчитывала привлечь до $37 млрд на биржах Гонконга и Шанхая). А еще через месяц было начато расследование в отношении самой Alibaba. Акции компании на Гонконгской бирже упали с ноябрьского пика на 27% до 218 гонконгских долларов. Ма с октября практически не появляется на публике.