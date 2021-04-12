На Alibaba наложен рекордный для Китая штраф

На Alibaba наложен рекордный для Китая штрафМаркетплейс оштрафован на $2,8 млрд за монополизм
Компания Alibaba серьезно наказана, да еще и на родном для себя рынке. 10 апреля Государственное управление рыночного регулирования Китая после антимонопольного расследования, которое продолжалось почти четыре месяца, оштрафовало Alibaba Group Holding Limited за нарушение антимонопольного законодательства на 18,2 млрд юаней ($2,8 млрд) – это рекордный для Китая корпоративный штраф. Сумма штрафа составляет 4% от выручки Alibaba в 2019 г. (или 12% от чистой прибыли в 2020 г.), и компании, можно сказать, еще повезло: по закону власти имели право наложить штраф до 10% от объема годовой выручки.
Проблемы у Alibaba начались после того, как в октябре 2020 г. ее основатель Джек Ма позволил себе покритиковать китайские власти: он публично заявил, что финансовые регуляторы душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост. Не прошло и месяца, как эти самые регуляторы приостановили готовившееся IPO финтех-«дочки» Alibaba Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире (компания рассчитывала привлечь до $37 млрд на биржах Гонконга и Шанхая). А еще через месяц было начато расследование в отношении самой Alibaba. Акции компании на Гонконгской бирже упали с ноябрьского пика на 27% до 218 гонконгских долларов. Ма с октября практически не появляется на публике.