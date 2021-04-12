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Космос как стартап

Почему российский венчурный капитал не идет в космическую отрасль
Виталий Полехин Полехин , руководитель клуба инвесторов МШУ «Сколково», член совета венчурного рынка РВК
AFP

В 2020 г. венчурные инвесторы во всем мире вложили в стартапы $259 млрд, из них $25,6 млрд – почти каждый десятый доллар – пошло на финансирование стартапов в области космоса. Это новый рекорд за последние 10 лет. При этом 75% инвестиций приходится на стартапы из США и Китая, за ними идут Сингапур, Великобритания, Индонезия, Индия, Франция и др. Россия далеко в хвосте.

Больше всего инвестиций получили стартапы в области приложений для позиционирования и навигации. Возможность с помощью «космических технологий» точно определять местоположение, находить нужную точку и маршрут до нее в относительных и абсолютных значениях, одновременно меняя курс, востребована многими коммерческими и обычными пользовательскими приложениями. Вплоть до самых банальных вроде сервисов доставки. Цель большинства стартапов в этой области – улучшить работу глобального навигационного программного обеспечения. Именно в этой сфере есть большое количество «ранних» частных инвесторов. Ярким примером является американский стартап Xona, созданный выпускниками Стэнфорда и позволяющий улучшить точность, аккуратность, а главное, кибербезопасность существующих навигационных систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных