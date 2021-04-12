Космос как стартап

В 2020 г. венчурные инвесторы во всем мире вложили в стартапы $259 млрд, из них $25,6 млрд – почти каждый десятый доллар – пошло на финансирование стартапов в области космоса. Это новый рекорд за последние 10 лет. При этом 75% инвестиций приходится на стартапы из США и Китая, за ними идут Сингапур, Великобритания, Индонезия, Индия, Франция и др. Россия далеко в хвосте.