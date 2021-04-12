Космос как стартап

Космос как стартапПочему российский венчурный капитал не идет в космическую отрасль
В 2020 г. венчурные инвесторы во всем мире вложили в стартапы $259 млрд, из них $25,6 млрд – почти каждый десятый доллар – пошло на финансирование стартапов в области космоса. Это новый рекорд за последние 10 лет. При этом 75% инвестиций приходится на стартапы из США и Китая, за ними идут Сингапур, Великобритания, Индонезия, Индия, Франция и др. Россия далеко в хвосте.
Больше всего инвестиций получили стартапы в области приложений для позиционирования и навигации. Возможность с помощью «космических технологий» точно определять местоположение, находить нужную точку и маршрут до нее в относительных и абсолютных значениях, одновременно меняя курс, востребована многими коммерческими и обычными пользовательскими приложениями. Вплоть до самых банальных вроде сервисов доставки. Цель большинства стартапов в этой области – улучшить работу глобального навигационного программного обеспечения. Именно в этой сфере есть большое количество «ранних» частных инвесторов. Ярким примером является американский стартап Xona, созданный выпускниками Стэнфорда и позволяющий улучшить точность, аккуратность, а главное, кибербезопасность существующих навигационных систем.