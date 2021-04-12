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Российские путешественники готовы к цифровым паспортам здоровья

Если это облегчит поездки, использовать их согласны девять из десяти человек
Леонид Мармер , генеральный директор «Amadeus Россия»
Пока в мире нет единого формата цифровых паспортов и электронного идентификатора путешественника /Robin Utrecht / ABACAPRESS via Reuters

Пандемия COVID-19 полностью изменила ландшафт нашей жизни. Туристическая отрасль, больше всего пострадавшая от коронавируса, в условиях закрытых границ и неопределенности продолжает нести беспрецедентные потери. Сегодня правительства стран всего мира находятся в поисках решения, способного ускорить восстановление этой важной сферы экономики. Предложения, как это сделать, есть. Последние несколько месяцев мы регулярно слышим о таких инициативах, как цифровые паспорта вакцинации, мобильные приложения здоровья, экспресс-тестирование в аэропортах. Все это свидетельствует о том, что индустрия туризма вступает в эпоху глобальной перезагрузки, направленной на защиту здоровья и возобновление регулярных путешествий. Эта перезагрузка может не только скорректировать последствия пандемии, но и фундаментально сказаться на отрасли.

Цифровизация процессов, обеспечивающих безопасное передвижение, представляется наиболее эффективным решением в глобальном масштабе. При этом на уровне отдельных стран и даже регионов степень цифровизации очень неоднородна: есть страны, где значительная часть населения вакцинирована и оформление сертификатов вакцинации полностью оцифровано, в других же эти процессы проходят намного медленнее. Решения технологически продвинутых стран дают основания полагать, что применение цифровых паспортов здоровья для внутреннего туризма, посещения массовых спортивных и зрелищных мероприятий вполне возможно. Осталось лишь понять, когда мы сможем использовать их для международных поездок во всех направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных