Российские путешественники готовы к цифровым паспортам здоровья

Российские путешественники готовы к цифровым паспортам здоровьяЕсли это облегчит поездки, использовать их согласны девять из десяти человек
Пандемия COVID-19 полностью изменила ландшафт нашей жизни. Туристическая отрасль, больше всего пострадавшая от коронавируса, в условиях закрытых границ и неопределенности продолжает нести беспрецедентные потери. Сегодня правительства стран всего мира находятся в поисках решения, способного ускорить восстановление этой важной сферы экономики. Предложения, как это сделать, есть. Последние несколько месяцев мы регулярно слышим о таких инициативах, как цифровые паспорта вакцинации, мобильные приложения здоровья, экспресс-тестирование в аэропортах. Все это свидетельствует о том, что индустрия туризма вступает в эпоху глобальной перезагрузки, направленной на защиту здоровья и возобновление регулярных путешествий. Эта перезагрузка может не только скорректировать последствия пандемии, но и фундаментально сказаться на отрасли.
Цифровизация процессов, обеспечивающих безопасное передвижение, представляется наиболее эффективным решением в глобальном масштабе. При этом на уровне отдельных стран и даже регионов степень цифровизации очень неоднородна: есть страны, где значительная часть населения вакцинирована и оформление сертификатов вакцинации полностью оцифровано, в других же эти процессы проходят намного медленнее. Решения технологически продвинутых стран дают основания полагать, что применение цифровых паспортов здоровья для внутреннего туризма, посещения массовых спортивных и зрелищных мероприятий вполне возможно. Осталось лишь понять, когда мы сможем использовать их для международных поездок во всех направлениях.