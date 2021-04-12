Российские путешественники готовы к цифровым паспортам здоровья

Пандемия COVID-19 полностью изменила ландшафт нашей жизни. Туристическая отрасль, больше всего пострадавшая от коронавируса, в условиях закрытых границ и неопределенности продолжает нести беспрецедентные потери. Сегодня правительства стран всего мира находятся в поисках решения, способного ускорить восстановление этой важной сферы экономики. Предложения, как это сделать, есть. Последние несколько месяцев мы регулярно слышим о таких инициативах, как цифровые паспорта вакцинации, мобильные приложения здоровья, экспресс-тестирование в аэропортах. Все это свидетельствует о том, что индустрия туризма вступает в эпоху глобальной перезагрузки, направленной на защиту здоровья и возобновление регулярных путешествий. Эта перезагрузка может не только скорректировать последствия пандемии, но и фундаментально сказаться на отрасли.