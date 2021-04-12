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Наказание России в назидание Китаю

Мозговой центр НАТО провел дискуссию о стратегии США в отношении Москвы
Алексей Сахнин
Anton Vaganov / Reuters

«Фабрика мысли» НАТО – Atlantic Council – организовала дискуссию о приоритетах политики США в отношении России. В условиях беспрецедентного роста напряженности между двумя странами и фактически предвоенной обстановки вокруг Украины интеллектуалы альянса формулируют его стратегию.

Традиционно американский политический истеблишмент расколот на «физиков» и «лириков». Первые верят в real politics, прагматические ситуативные решения «по ту сторону идеологии». Они исходят из того, что чрезмерное давление на Россию по линии демократии и прав человека не только не позволяет решать практические вопросы, но и подталкивает Москву к Китаю. Сближение двух стран нужно остановить, даже ценой уступок. «Если в обмен на снижение давления в области прав человека мы получаем что-то, что на самом деле нам нужно, то это и будет сухой остаток», – заявила старший научный сотрудник «Новой американской инициативы» Эмма Эшфорд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных