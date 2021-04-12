Наказание России в назидание Китаю

Традиционно американский политический истеблишмент расколот на «физиков» и «лириков». Первые верят в real politics, прагматические ситуативные решения «по ту сторону идеологии». Они исходят из того, что чрезмерное давление на Россию по линии демократии и прав человека не только не позволяет решать практические вопросы, но и подталкивает Москву к Китаю. Сближение двух стран нужно остановить, даже ценой уступок. «Если в обмен на снижение давления в области прав человека мы получаем что-то, что на самом деле нам нужно, то это и будет сухой остаток», – заявила старший научный сотрудник «Новой американской инициативы» Эмма Эшфорд.